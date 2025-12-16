バンダイナムコエンターテインメントは12月15日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」にて、12月23日11時～11時59分にメンテナンスを実施すると告知した。

1週間も前にメンテ予告をするとあって、大型のアップデートなのではないかという予想も。また、クリスマス直前ということに紐づけ、「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」や「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz」のストーリーとガシャが来るのではと、ファンからは期待の声が高まっている。

また、今後のロードマップを発表する生配信番組を、メンテ同日の12月23日20時より放送すると告知している。そこでは今後追加される作品情報をはじめ、ガシャ、イベント、アップデート情報などが明かされる予定だ。

番組には本作のプロデューサー小島省吾氏と、声優の竹田海渡さんがMCとして出演する。竹田さんは「ガンダムビルドダイバーズ」でアーク役を演じており、6月、9月と毎回番組でガンダム愛を感じられるトークを炸裂させ、視聴者からは好評を博している。

クリスマス直前となる今回の配信で何が発表されるのか、続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android／PC

※一部非対応機種がございます。

配信日：配信中（2025年4月16日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS

