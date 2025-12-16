「ジージェネエターナル」12月23日11時からメンテ予告 クリスマスに何かが来る!?
バンダイナムコエンターテインメントは12月15日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」にて、12月23日11時～11時59分にメンテナンスを実施すると告知した。
【12/23】メンテナンスのお知らせ
以下の日時にメンテナンスを行います。
メンテナンス中は、ゲームをプレイすることができません。
▼メンテナンス予定期間
12/23 11:00 〜 12/23 11:59
1週間も前にメンテ予告をするとあって、大型のアップデートなのではないかという予想も。また、クリスマス直前ということに紐づけ、「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」や「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz」のストーリーとガシャが来るのではと、ファンからは期待の声が高まっている。
また、今後のロードマップを発表する生配信番組を、メンテ同日の12月23日20時より放送すると告知している。そこでは今後追加される作品情報をはじめ、ガシャ、イベント、アップデート情報などが明かされる予定だ。
番組には本作のプロデューサー小島省吾氏と、声優の竹田海渡さんがMCとして出演する。竹田さんは「ガンダムビルドダイバーズ」でアーク役を演じており、6月、9月と毎回番組でガンダム愛を感じられるトークを炸裂させ、視聴者からは好評を博している。
クリスマス直前となる今回の配信で何が発表されるのか、続報に期待しよう。
【ゲーム情報】
タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル
ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：iOS／Android／PC
※一部非対応機種がございます。
配信日：配信中（2025年4月16日）
価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）
