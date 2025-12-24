バンダイナムコエンターテインメントは12月23日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーションゲーム「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」の今後のロードマップを公開した。

まず、12月24日からはストーリーイベント「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」が開催。作中の時期に合わせた「クリスマス」イベントとなる。報酬として「ガンダムNT-1（チョバムアーマー装備型）」などがもらえる。OVAの楽曲「いつか空に届いて」なども流れるので必聴だ。

12月31日からはメインステージに「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」(後半)と、「機動戦士ガンダム 水星の魔女」(後半)が追加。期間限定ユニットとしてUR「ガンダム・キャリバーン(最終決戦時)(EX)」と、UR「デスティニーガンダム(EX)」が登場する。

さらに、人気が高いUR「ストライクフリーダムガンダム(EX)」やURサポーター「ラクス・クライン＆エターナル」が初の復刻へ。強敵襲来イベントでは「ザクウォーリア（ライブ仕様）」が登場するなど、年末年始も「ジージェネ」はやる事いっぱいになりそうだ。

2026年1月にはストーリーイベント「機動戦士ガンダム MS IGLOO」の開催と、1月末～2月初旬にはメインステージに「機動新世紀ガンダムX」(後半)の追加。ファン待望の「ガンダムDX」も実装される。

2月以降もストーリーイベント「機動戦士ガンダムSEED X ASTRAY」の開催や、メインステージ「機動戦士ガンダムAGE」（フリット＆アセム編）、ストーリーイベント「機動戦士ガンダム 第08MS小隊」の追加を予定している。

また、現在URユニット1体を確定で引ける無料10連ガシャも開催中。こちらは1日1回引けるが、そのつど「ガシャ結果」をキープするか選択できるもの。12月31日にキープしたガシャ結果を獲得できるので、必ず毎日引いて推しのユニットが出るようお祈りしよう。

そのほか、詳細は「ロードマップ発表生配信」のアーカイブを参照してほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android／PC

※一部非対応機種がございます。

配信日：配信中（2025年4月16日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS

※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※画面は開発中のものです。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。

※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Playは Google LLC. の商標です。