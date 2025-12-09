「ジージェネ」ダイヤ3000個配布、海外1位記念で ハッシュタグ統一のお願いも
バンダイナムコエンターテインメントは12月9日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」の海外一部地域でストアセールスランキング1位達成したことを記念し、ダイヤ3000個を全ユーザーへ無料配布した。
先日より新イベント「大規模攻略戦Vol.1」が開催中のほか、ピックアップガシャにURユニット「プロヴィデンスガンダム(EX)」「ケンプファー(EX)」などが実装され、大いに盛り上がっている状況だ。
◤━━━━━━— 【ジージェネ】SDガンダム ジージェネレーション エターナル【公式】 (@ggene_eternal) December 8, 2025
SDガンダム #ジージェネエターナル
「新ユニット追加！ピックアップガシャ」開催中！
━━━━━━━◢
【開催期間】
開催中 〜 1/5 11：59
【ピックアップ対象】
▼期間限定
・なし
▼期間限定対象外
■ピックアップ新ユニット
・UR ユニット「プロヴィデンスガンダム(EX)」/UR… pic.twitter.com/ARI8XjxSUK
ユーザーからは「1位おめでとうございます！」「プロヴィデンスありがとう！」「これが人の夢 人の望み 人の業！そして早速ガチャにGO！」「香港兄貴に足向けて寝られませんわ」など、喜びと感謝の声が寄せられている。
また、今後は推奨公式ハッシュタグを「#ジージェネエターナル」に統一することも告知。これまでは「#Gジェネ」「#ジージェネ」も併用していたが、一本化される模様だ。
◤━━━━━━— 【ジージェネ】SDガンダム ジージェネレーション エターナル【公式】 (@ggene_eternal) December 9, 2025
SDガンダム #ジージェネエターナル
ストアセールスランキング1位達成！
＆ハッシュタグ統一のお知らせ
━━━━━━━◢
皆さま、ありがとうございます！
海外一部地域でランキング1位達成を記念して
ダイヤ3,000個をプレゼントいたします。
また、今回からハッシュタグを… pic.twitter.com/HlOf59FieY
【ゲーム情報】
タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル
ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：iOS／Android／PC
※一部非対応機種がございます。
配信日：配信中（2025年4月16日）
価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）
