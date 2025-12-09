バンダイナムコエンターテインメントは12月9日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」の海外一部地域でストアセールスランキング1位達成したことを記念し、ダイヤ3000個を全ユーザーへ無料配布した。

先日より新イベント「大規模攻略戦Vol.1」が開催中のほか、ピックアップガシャにURユニット「プロヴィデンスガンダム(EX)」「ケンプファー(EX)」などが実装され、大いに盛り上がっている状況だ。

ユーザーからは「1位おめでとうございます！」「プロヴィデンスありがとう！」「これが人の夢 人の望み 人の業！そして早速ガチャにGO！」「香港兄貴に足向けて寝られませんわ」など、喜びと感謝の声が寄せられている。

また、今後は推奨公式ハッシュタグを「#ジージェネエターナル」に統一することも告知。これまでは「#Gジェネ」「#ジージェネ」も併用していたが、一本化される模様だ。

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android／PC

※一部非対応機種がございます。

配信日：配信中（2025年4月16日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

