Epic Gamesは12月19日、バトルロイヤルゲーム「Fortnite（フォートナイト）」にて、TVアニメ「BLEACH 千年血戦篇」とのコラボレーションを12月21日より開始すると発表した。

ゲーム内のアイテムショップにて、黒崎一護、朽木ルキア、石田雨竜、井上織姫の関連コスチュームとアクセサリー、エモートが登場する。

12月23日からはゲームモード「Blitz Royale」に、「BLEACH」の世界観をモチーフにした武器、超能力、報酬が登場するという。

●二刀の斬月:斬魄刀を振るい、強力な月牙十字衝を発動せよ。

●虚の仮面:強力な虚閃を使用し、まばゆいエネルギー波を放つ。

●Blitzのプレイ報酬:『BLEACH』コラボのBlitzモードでマッチ3戦を完了すると、ファン必携の限定コレクションアイテム「TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』原画」を入手可能。「PIERROT FILMS」が手掛けた原画をお届け。

なお、フォートナイト公式X（Twitter）では、12月14日に本コラボの匂わせ動画を公開していた。その映像に巨大な刀が映っていたことから、ユーザーから「鬼滅の刃か？」「クラウドのバスターソードかな」「領 域 展 開！」「ついにサンシャイン池崎がフォートナイトに!?」など、別作品のコラボと予想する声も。

結果として「BLEACH」だったわけだが、ファンとしては「課金確定」「ブリーチ嬉しすぎるんだが」「クソカッコイイ、サンキューEpic！」と好評の声が寄せられている。

なお、本作では過去に「ワンパンマン」とのコラボも実施。その際はツルハシの攻撃が文字通り敵を「ワンパン」できる特別仕様になるなど、コラボ作品の世界観をゲームに落とし込んで再現していた。今回のコラボも期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：FORTNITE（フォートナイト）

ジャンル：アクション

開発・運営：Epic Games

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／Windows／Android

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）

プレイ人数：1人～100人（オンラインプレイ時）

© 2025, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesロゴ、Fortnite、Fortniteロゴ、Unreal、Unreal Engine 4およびUE4は、米国およびそのほかの国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標であり、無断で複製、転用、転載、使用することはできません。