Epic Gamesは11月27日、バトルロイヤルゲーム「Fortnite（フォートナイト）」にて、12月1日午前4時より「失われたチャプター: ユキの復讐」をプレミア公開すると発表した。

これは、非現実的な演出を操ることで知られる映画監督、Quentin Tarantino（以下、タランティーノ監督）による新作映像。映画「キル・ビル」で日の目を見ることのなかった伝説のチャプター「ユキの復讐」を、フォートナイトのキャラクターを起用しUnreal Engineで制作したという。

20年以上の時を経て、タランティーノ監督とEpicがタッグを組み、「フォートナイト」でこの物語に命を吹き込む。

この発表にユーザーからは「構想上の第3部が描かれるってこと!?激アツやん」「これを機にキル・ビル見てみようかしら」「音楽ギミチョコやん、センスいいねぇ」「GTAの新トレーラーかと思った」などと盛り上がりの声が寄せられている。

また、11月30日午前4時（日本時間）からは「フォートナイト」のチャプター6フィナーレを飾るライブイベント「ゼロ・アワー」が開催予定。伝説のヒーローたちが集結し、“闇の存在”から現実を救う、チャプターの壮大な結末が描かれる。

これは一度しか参加できない、いわゆる「ワンタイムイベント」と呼ばれる大きな催しなので、参加を検討してみてはいかがだろうか。会場は午前3時20分頃に出現する模様だ。

【ゲーム情報】

タイトル：FORTNITE（フォートナイト）

ジャンル：アクション

開発・運営：Epic Games

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／Windows／Android

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）

プレイ人数：1人～100人（オンラインプレイ時）

