Epic Gamesは3月9日、同社が運営するバトルロイヤルゲーム「Fortnite」（フォートナイト）にて、ホロライブ所属のバーチャルアイドル「星街すいせい」さんとのコラボレーションを実施すると発表した。開始は3月13日からとなる。

これまで「フォートナイト」では、初音ミクなどアニメ調のキャラクターも登場。音楽ライブモードの「Fortnite Festival」のほか、バトルロイヤルやレゴフォートナイトでもコスチュームを獲得して使用できた。

ファンからは「大物になったねぇ」「楽しみすぎる」「6年ぶりにフォトナ起動するか」「マジで来るとは」「ついにこの時が来た」「歌姫がバトルロイヤルの島に降臨！」「ビビデバのエモートとかありそう」など、祝福と喜びの声が寄せられている。

また、もうじき「フォートナイト」のシーズン切り替わり時期が来ることもあり、3月19日に“ワンタイムイベント”が来るのではと言われている。

人気のアーティストが参戦し、盛り上がりを見せる「フォートナイト」。基本プレイ無料で遊べるので、この機会に遊んでみては。

【ゲーム情報】

タイトル：FORTNITE（フォートナイト）

ジャンル：アクション

開発・運営：Epic Games

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／Windows／Android

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）

プレイ人数：1人～100人（オンラインプレイ時）

© 2026, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesロゴ、Fortnite、Fortniteロゴ、Unreal、Unreal Engine 4およびUE4は、米国およびそのほかの国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標であり、無断で複製、転用、転載、使用することはできません。

© COVER