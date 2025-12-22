バンダイナムコエンターテインメントは12月21日、新作スマートフォンゲーム「BLEACH Mirrors High」のプロジェクト始動を「ジャンプフェスタ2026」にて発表した。

BLEACHは、2001年～2016年にかけて週刊少年ジャンプで連載していた人気漫画。死神の力を得た高校生・黒崎一護が仲間とともに成長していく姿を描く、剣戟バトルアクション作品だ。

発表と同時にティザービジュアルとティザーPVが解禁。公式サイトと公式Xも開設された。また、原作者である久保帯人先生が、制作協力・キャラクター原案・キャラクターデザインとして参加。ビデオメッセージでは「楽しくなっちゃって、依頼より多めに描いちゃった」と語っている。

イベントでは同時にTVアニメの最終クール「BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-」を2026年7月に放送することも発表。ファンからは大きな期待が寄せられている。

また、LINEマンガ、ebookjapanアプリで1月1日～7日にかけてコミックス全74巻が無料公開。現在バトルロイヤルゲーム「フォートナイト」でコラボも始まっており、「BLEACH」界隈で大きな動きが起きている状況だ。

BLEACHを知っているファンが楽しみにするのはもちろん、BLEACHに触れたことがない人は、この機会に本作を知るいいチャンスとなるだろう。

新作スマホゲームの続報は、2026年夏に公開予定。訪れるその瞬間を期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：BLEACH Mirrors High

ジャンル：未定

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：未定

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©TITE KUBO/SHUEISHA

©久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ

©Bandai Namco Entertainment Inc.