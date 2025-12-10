Epic Gamesは12月10日、バトルロイヤルゲーム「Fortnite（フォートナイト）」内で遊べるゲームモード「LEGO Fortnite Odyssey（レゴ フォートナイト オデッセイ）」において、12月11日（米国時間）より「ニンジャゴー: ライズ・オブ・ニンジャ」と題した大型アップデートを配信すると発表した。

「レゴ フォートナイト オデッセイ」は、広大なオープンフィールドを舞台に建築や戦闘を楽しめる無料のサバイバルクラフトゲーム。2023年に配信開始され、根強いファンを獲得した人気のゲームモードだ。

今回の大型アップデートでは、「レゴ ニンジャゴー」が来年15周年を迎えることを記念して、新たな「ニンジャゴーの島」、ヌンチャクや手裏剣といった新武器、強力な敵との戦いなど、プレイヤーが楽しめる多彩なコンテンツを追加する。

●道場から冒険が始まる

プレイヤーは“道場”となる拠点から冒険を開始。島にあるアイス、イナズマ、大地の聖域を巡って、技を修めながら最終決戦に向けて磨きをかけていく。

●レゴ パス「ニンジャゴー」

レゴ パス「ニンジャゴー」を購入すると、コスチューム「カイ」が自動的にアンロック。パスを進行していくと、3個の建築をプレミアム報酬としてアンロックできる。

●アイテムショップ

ショップにはエレメントマスターであるゼン、ジェイ、コールのコスチュームが登場。これらのキャラクターおよびレゴ パス「ニンジャゴー」で入手できるカイは初の等身大でのバトル仕様となっており、フォートナイト内でも利用可能とのこと。

●開発者向けツールと島

アセットギャラリーを含む一部のニンジャゴーコンテンツも12月11日に公開され、開発者がフォートナイト内で“忍者”をテーマとしたゲームを制作する際のインスピレーションとして活用できるようになる。

2024年12月にストームキングが追加されて以来、一年ぶりの大型アップデートということで、待ちわびていた人も多いのではないだろうか。また、2026年にはアップデート第2弾も配信予定とのこと。続報に期待しよう。

・レゴ フォートナイト オデッセイのニンジャゴー アップデートで内なる真の才能を追究しよう

https://www.fortnite.com/news/master-your-true-potential-in-lego-fortnite-odysseys-ninjago-update

【ゲーム情報】

タイトル：FORTNITE（フォートナイト）

ジャンル：アクション

開発・運営：Epic Games

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Epic Games Store）／Android

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）

プレイ人数：1人～100人（オンラインプレイ時）

© 2025, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesロゴ、Fortnite、Fortniteロゴ、Unreal、Unreal Engine 4およびUE4は、米国およびそのほかの国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標であり、無断で複製、転用、転載、使用することはできません。