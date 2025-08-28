Epic Gamesは8月28日、バトルロイヤルゲーム「Fortnite（フォートナイト）」にて、アニメ「ワンパンマン」とのコラボレーションを開始した。

ショップにはコラボコスチュームなどが並び、専用通貨V-Bucksを消費して入手できる。主人公のサイタマ、Sランクヒーロー戦慄のタツマキ、サイボーグのジェノスが登場。それぞれ1500V-Bucksとなる。

そして32人のプレイヤーで短期決戦に臨むモード「Blitz Royale」には、現在「サイタマのメダリオン」が出現している。実際に拾ってきたので、そのレポートをお届けしよう。

※通常のバトルロイヤルには、本メダリオンは出現しない

メダリオンの効果は、「ツルハシの攻撃が250ダメージ」になるというもの。シールド込みで最大ライフが250なので、文字通り「ワンパン（一撃）」で敵を倒せる。移動速度もアップしている模様。

その代わりツルハシを振るう速度が遅くなるので、当てづらいことは確か。しかし「当たったらワンパン」という絶対的なアドバンテージはまさにバランスブレイカーと言っていい代物だった。

実際にサイタマのメダリオンを使ってみてわかった。ワンパンは気持ちいい。しかし、どこかむなしい。「圧倒的な力ってのは、つまらないもんだ」とつぶやいた平熱系ヒーロー・サイタマの気持ちを味わってみたい人は、ぜひ「Blitz Royale」を遊んでみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：FORTNITE（フォートナイト）

ジャンル：アクション

開発・運営：Epic Games

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／Windows／Android

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）

プレイ人数：1人～100人（オンラインプレイ時）

© 2025, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesロゴ、Fortnite、Fortniteロゴ、Unreal、Unreal Engine 4およびUE4は、米国およびそのほかの国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標であり、無断で複製、転用、転載、使用することはできません。