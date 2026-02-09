フォートナイト×崩壊：スターレイル 期間限定でキャラ登場
Epic Gamesは2月6日、バトルロイヤルゲーム「Fortnite（フォートナイト）」にて、HoYoverseのスペースファンタジーRPG「崩壊：スターレイル」とのコラボレーションを告知した。コラボ開始は2月26日からの予定だ。
本コラボでは「崩壊：スターレイル」のキャラクターである、恐怖を知らない美しい殺し屋「カフカ」と、不死の肉体を持つ剣士「刃」のコスチュームがショップに登場。もちろんバックアクセサリーやツルハシなどのコラボアイテムを入手できる。
ユーザーからは「コラボ自体はおめでたい」「4年ぶりにフォートナイトやるかぁ」「無料報酬にも期待したいな」「最近のフォトナ、アニメ調のモデリング大分良くなってるから楽しみ！」など、期待の声が寄せられている。
いっぽうで「開拓者（主人公）が良かった」「刃とカフカが変なエモートするの見たくない」「この2人がツルハシぶん回してるの想像したら尊厳破壊にもほどがある」「主人公周りのキャラも追加しよう」など、原作が好きだからこその声もあった。
また、コラボ期間中にEpic Games Storeで「崩壊：スターレイル」をプレイし、特定のイベントに参加して条件を満たせば、「フォートナイト」内で使える「刃」の外観を獲得できるとのこと。
下記のキャラクターPVで興味を持った人は、無料でコスチュームを手に入れるチャンスなので、今のうちにPCでスターレイルをプレイしておいてはいかがだろうか。詳しい条件は今後発表となる。
『崩壊：スターレイル』x『フォートナイト』コラボがまもなく開催。— 崩壊：スターレイル (@houkaistarrail) February 6, 2026
📅2026年2月27日 9:00 AM（JST）
一緒にバトルバスに乗りましょう！星核ハンター「カフカ」と「刃」が、フォートナイトの世界に期間限定で登場します。
特典：Epic Games… pic.twitter.com/FYFAfxUlAf
【ゲーム情報】
タイトル：FORTNITE（フォートナイト）
ジャンル：アクション
開発・運営：Epic Games
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／Windows／Android
価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）
プレイ人数：1人～100人（オンラインプレイ時）
© 2025, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesロゴ、Fortnite、Fortniteロゴ、Unreal、Unreal Engine 4およびUE4は、米国およびそのほかの国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標であり、無断で複製、転用、転載、使用することはできません。
© COGNOSPHERE.All Rights Reserved.