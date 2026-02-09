Epic Gamesは2月6日、バトルロイヤルゲーム「Fortnite（フォートナイト）」にて、HoYoverseのスペースファンタジーRPG「崩壊：スターレイル」とのコラボレーションを告知した。コラボ開始は2月26日からの予定だ。

本コラボでは「崩壊：スターレイル」のキャラクターである、恐怖を知らない美しい殺し屋「カフカ」と、不死の肉体を持つ剣士「刃」のコスチュームがショップに登場。もちろんバックアクセサリーやツルハシなどのコラボアイテムを入手できる。

ユーザーからは「コラボ自体はおめでたい」「4年ぶりにフォートナイトやるかぁ」「無料報酬にも期待したいな」「最近のフォトナ、アニメ調のモデリング大分良くなってるから楽しみ！」など、期待の声が寄せられている。

いっぽうで「開拓者（主人公）が良かった」「刃とカフカが変なエモートするの見たくない」「この2人がツルハシぶん回してるの想像したら尊厳破壊にもほどがある」「主人公周りのキャラも追加しよう」など、原作が好きだからこその声もあった。

また、コラボ期間中にEpic Games Storeで「崩壊：スターレイル」をプレイし、特定のイベントに参加して条件を満たせば、「フォートナイト」内で使える「刃」の外観を獲得できるとのこと。

下記のキャラクターPVで興味を持った人は、無料でコスチュームを手に入れるチャンスなので、今のうちにPCでスターレイルをプレイしておいてはいかがだろうか。詳しい条件は今後発表となる。

【ゲーム情報】

タイトル：FORTNITE（フォートナイト）

ジャンル：アクション

開発・運営：Epic Games

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／Windows／Android

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）

プレイ人数：1人～100人（オンラインプレイ時）

© 2025, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesロゴ、Fortnite、Fortniteロゴ、Unreal、Unreal Engine 4およびUE4は、米国およびそのほかの国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標であり、無断で複製、転用、転載、使用することはできません。

© COGNOSPHERE.All Rights Reserved.