バンダイナムコエンターテインメントは11月20日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」公式X（Twitter）にて、長期間利用されていないプレイヤーデータの利用停止処理を実施すると告知した。

対象となるのは、ログイン日数「1日」かつ、作成後6ヵ月以上経過しているプレイヤーデータだ。

一瞬「6ヵ月間ゲームを起動しないとデータを消される」と勘違いしそうだが、そうではないのでご安心を。「忙しくて一旦やめた」場合でも、2日以上プレイしているデータならそのまま保持される。

実施目的はサーバー機器の負荷軽減のためとしており、主に「リセマラ（リセットマラソン）」を目的につくられたプレイヤーデータを間引いてサーバーを軽くする狙いがあると見られる。

ユーザーからは「リセマラの残骸処理」「ガンガンやってください」「妥当」「軽くなるなら全然OK」と歓迎の声。他のゲームを例に出して「サーバーの維持料金も高いからな…」と運営の姿勢に理解を示す声も寄せられていた。

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android／PC

※一部非対応機種がございます。

配信日：配信中（2025年4月16日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS

※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※画面は開発中のものです。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。

※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Playは Google LLC. の商標です。