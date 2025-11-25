「ジージェネ」6ヵ月起動無しのプレイヤーデータを停止 “リセマラ”対策か
バンダイナムコエンターテインメントは11月20日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」公式X（Twitter）にて、長期間利用されていないプレイヤーデータの利用停止処理を実施すると告知した。
対象となるのは、ログイン日数「1日」かつ、作成後6ヵ月以上経過しているプレイヤーデータだ。
一瞬「6ヵ月間ゲームを起動しないとデータを消される」と勘違いしそうだが、そうではないのでご安心を。「忙しくて一旦やめた」場合でも、2日以上プレイしているデータならそのまま保持される。
実施目的はサーバー機器の負荷軽減のためとしており、主に「リセマラ（リセットマラソン）」を目的につくられたプレイヤーデータを間引いてサーバーを軽くする狙いがあると見られる。
ユーザーからは「リセマラの残骸処理」「ガンガンやってください」「妥当」「軽くなるなら全然OK」と歓迎の声。他のゲームを例に出して「サーバーの維持料金も高いからな…」と運営の姿勢に理解を示す声も寄せられていた。
◤━━━━━━— 【ジージェネ】SDガンダム ジージェネレーション エターナル【公式】 (@ggene_eternal) November 20, 2025
SDガンダム #ジージェネエターナル
長期間利用されていないプレイヤーデータについて
━━━━━━━◢
サーバー機器の負荷軽減のため、長期間利用されていないプレイヤーデータに以下の対応を順次行ってまいります。
対応内容
・該当のプレイヤーデータの利用停止処理…
