バンダイナムコエンターテインメントは12月8日、iOS／Android／PC（Google Play Games）向けガンダムシミュレーション『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』において、マップイベントをアップデートした「大規模攻略戦Vol.1」を開催。開催期間は、2025年12月24日11時59分まで（予定）。
また、UR「プロヴィデンスガンダム(EX)」／UR「ラウ・ル・クルーゼ」、UR「ケンプファー(EX)」／UR「ミハイル・カミンスキー」などが新たに追加されたピックアップガシャも開催中だ。こちらの期間は、2026年1月5日11時59分まで（予定）。
■新イベント「大規模攻略戦Vol.1」開催中！
2025年12月8日より、「大規模攻略戦Vol.1」を開催中。本イベントは「マップイベント」の内容をアップデートし、名称を新たにした新イベントだ。
新要素として、「仲間」のキャラクター、ユニットが本イベントのバトルに参加、強化されるようになっている。イベントを攻略して「仲間」を入手しよう。開催期間は、2025年12月24日11時59分まで（予定）。
▼大規模攻略戦とは▼
「仲間」とともにさまざまな区域を踏破していき、最奥部にいる強敵の撃破を目指すイベント。本イベントでは専用の行動ポイント「PP」を使用する。
「大規模攻略戦」では「仲間」のキャラクター、ユニットが本イベントのバトルに一緒に参加するように。「仲間」は、攻略を進めることでレアリティやLV、限界突破段階などの強化可能だ。
「仲間」はイベント終了後にイベント内で強化した内容が反映された状態で獲得できる。
★注意事項
※本イベントは、メインステージ「機動戦士ガンダム」ステージ14をクリアすることで解放されます。
※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。
※イベントの詳細はゲーム内お知らせにてご確認ください。
■UR「プロヴィデンスガンダム(EX)」／UR「ラウ・ル・クルーゼ」などがピックアップガシャに登場！
開催中のピックアップガシャにUR「プロヴィデンスガンダム(EX)」／UR「ラウ・ル・クルーゼ」、UR「ケンプファー(EX)」／UR「ミハイル・カミンスキー」、URサポーター「ムルタ・アズラエル＆ドミニオン」が新たに登場。ガシャの開催期間は、2026年1月5日11時59まで（予定）。
※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。
※詳細はアプリ内をご確認ください。
■「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」ムビチケ前売券（オンライン）の購入でプレミアムガシャチケットがもらえる！
2026年1月30日より全国の劇場で公開予定の「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」のムビチケ前売券（オンライン）を購入すると、ゲーム内で使用できるプレミアムガシャチケットを1枚プレゼント。
メインステージ「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」とあわせて、ぜひ映画も楽しもう。販売期間は、2026年1月29日23時59分まで（予定）。
▼販売ページ
https://ticket.moviewalker.jp/film/088862?from=official
※詳しくはMOVIE WALKER STORE販売ページをご確認ください。
