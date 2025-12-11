「ウマ娘」オグリキャップ新衣装ガチャ発表 わずか3秒後にネットケイバが関連投稿して話題に
Cygamesは12月10日、ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」にて新衣装の★3育成ウマ娘「[シンデレラグレイ]オグリキャップ」が登場するガチャを開催した。期間は1月8日まで。
これは、「ウマ娘 シンデレラグレイ」原作漫画担当の久住太陽先生がデザインし、作中にも登場した勝負服となっている。ガチャ演出のメッセージで「ありがとう。――その言葉が、全てだ。」と出ることについて「ウルッと来た」「こちらこそ、ありがとう」などとユーザーから反応が寄せられている。
また、集英社の漫画アプリ「ヤンジャン＋」ではコミック「ウマ娘 シンデレラグレイ」を合計58話分無料で読めるキャンペーンを実施。クライマックス直前のいま、本作を読んでみてはいかがだろうか。
また、ウマ娘公式X（Twitter）がこの発表を投稿した際、netkeiba公式Xでは実馬のオグリキャップ関連情報を投稿。わずか3秒後に投稿していることにツッコミを入れている声もあった。
ウマ娘公式からオグリの新衣装ガチャが発表されてから、netkeibaが実馬のオグリキャップをツイートするまで3秒である。— ねこな (@Nekona_Nekono) December 10, 2025
どうなってんだよ pic.twitter.com/QF4hukYlJ2
