Cygamesは12月10日、ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」にて新衣装の★3育成ウマ娘「[シンデレラグレイ]オグリキャップ」が登場するガチャを開催した。期間は1月8日まで。

これは、「ウマ娘 シンデレラグレイ」原作漫画担当の久住太陽先生がデザインし、作中にも登場した勝負服となっている。ガチャ演出のメッセージで「ありがとう。――その言葉が、全てだ。」と出ることについて「ウルッと来た」「こちらこそ、ありがとう」などとユーザーから反応が寄せられている。

また、集英社の漫画アプリ「ヤンジャン＋」ではコミック「ウマ娘 シンデレラグレイ」を合計58話分無料で読めるキャンペーンを実施。クライマックス直前のいま、本作を読んでみてはいかがだろうか。

また、ウマ娘公式X（Twitter）がこの発表を投稿した際、netkeiba公式Xでは実馬のオグリキャップ関連情報を投稿。わずか3秒後に投稿していることにツッコミを入れている声もあった。

【ゲーム情報】

タイトル：ウマ娘 プリティーダービー

ジャンル：育成シミュレーション

開発／運営：Cygames

プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2021年2月24日）

PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）

PC（Steam）：2025年6月26日

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

