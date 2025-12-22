Cygamesは12月21日、ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」にて新★3育成ウマ娘「[Sunlit Outsider]ステイゴールド」が登場するガチャをサプライズ開催した。期間は1月19日まで。

これは、「M-1グランプリ2025」放送中に公開された特別なCMでサプライズ告知されたもの。CMには数多のウマ娘たちが登場し、「その全てと競った“渡り星”」としてステイゴールドの出走が発表されている。普段は昼頃に新ガチャが実装されるのだが、今回は22時10分というピンポイントなタイミングでのサプライズ実装となった形だ。

この発表にユーザーからは「M-1のCMでこれ来た時の衝撃よ」「ガチでエグイ」「JRAの歴代CMを混ぜたオマージュ！」「出走歴長いから2本あるのか」「20th Century Boyが似合いすぎる」「オグリで石使っちゃった…」「ついにステゴ貯金使う時がキタァァァァ!!」など、驚きの声が寄せられていた。

なお、ステイゴールドがピックアップされたガチャは、★3育成ウマ娘の提供割合が普段の1.5倍になるという。

【ゲーム情報】

タイトル：ウマ娘 プリティーダービー

ジャンル：育成シミュレーション

開発／運営：Cygames

プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2021年2月24日）

PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）

PC（Steam）：2025年6月26日

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

