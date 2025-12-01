「ウマ娘」2月のリーグ オブ ヒーローズから称号報酬を追加 なんと過去開催分も配布
Cygamesは12月1日、ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」にて、2月中旬開催予定のイベント「リーグ オブ ヒーローズ」から、新たに称号報酬を追加すると発表した。
本イベントは、ウマ娘3人のチームを編成してトレーナー同士のチームが競うレースイベント。ヒーロースキルなどを駆使して勝利し、スコアを獲得してリーグランク（全16ランク）の上昇を目指す。
従来はリーグランク「PLATINUM1」到達でウマ娘の名前入りイベント限定称号を獲得できた。今後はそれに加え、1位～3万位を達成したトレーナーを対象に、イベント限定称号「第○回 LoH ○位」とジュエルが配布される。
また、最大のリーグスコアを達成したトレーナーは「特別スコア達成報酬」として、イベント限定称号「パーフェクトヒーロー」を獲得できるとのこと。称号については、過去に開催されたイベント分も配布される（※）
※過去分は1位～96位までの上位トレーナーのみ
ユーザーからは「LoHのやる気が生まれた」「3万位までもらえるというのがいい」「今まではプラチナ4を取る消化イベでしかなかった」「くっ、これで本気を出す理由ができてしまった」「96傑以外のモチベが生まれるのはいいね」「何かしようという姿勢は評価します」など、概ね好評の声が寄せられている。
12月21日には「チャンピオンズミーティング（マイル）」が、1月下旬には「チャンピオンズミーティング（長距離）」がそれぞれ開催予定。今後の動きにも注目していきたい。
【ゲーム情報】
タイトル：ウマ娘 プリティーダービー
ジャンル：育成シミュレーション
開発／運営：Cygames
プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES／Steam）
配信日：
iOS／Android：配信中（2021年2月24日）
PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）
PC（Steam）：2025年6月26日
価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
© Cygames, Inc.
AppleとAppleのロゴは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。
iOSは、Ciscoの米国およびそのほかの国における商標または登録商標です。
AndroidおよびGoogle Playは、Google LLC.の商標または登録商標です。