Cygamesは12月1日、ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」にて、2月中旬開催予定のイベント「リーグ オブ ヒーローズ」から、新たに称号報酬を追加すると発表した。

本イベントは、ウマ娘3人のチームを編成してトレーナー同士のチームが競うレースイベント。ヒーロースキルなどを駆使して勝利し、スコアを獲得してリーグランク（全16ランク）の上昇を目指す。

従来はリーグランク「PLATINUM1」到達でウマ娘の名前入りイベント限定称号を獲得できた。今後はそれに加え、1位～3万位を達成したトレーナーを対象に、イベント限定称号「第○回 LoH ○位」とジュエルが配布される。

また、最大のリーグスコアを達成したトレーナーは「特別スコア達成報酬」として、イベント限定称号「パーフェクトヒーロー」を獲得できるとのこと。称号については、過去に開催されたイベント分も配布される（※）

※過去分は1位～96位までの上位トレーナーのみ

ユーザーからは「LoHのやる気が生まれた」「3万位までもらえるというのがいい」「今まではプラチナ4を取る消化イベでしかなかった」「くっ、これで本気を出す理由ができてしまった」「96傑以外のモチベが生まれるのはいいね」「何かしようという姿勢は評価します」など、概ね好評の声が寄せられている。

12月21日には「チャンピオンズミーティング（マイル）」が、1月下旬には「チャンピオンズミーティング（長距離）」がそれぞれ開催予定。今後の動きにも注目していきたい。

