カヤックは12月12日、2人対戦専用Nintendo Switchゲーム「ケツバトラー」初の公式eスポーツ大会を開催すると発表した。最大128名が参加するトーナメント方式で実施する。

本作は、コントローラーを手に持たず、お尻でキャラクターを操作するのが特徴。お尻を振ることで武器を振り回し、パワーを溜めてお尻を突き出すと必殺技を繰り出せる。見た目のシュールさに反した、想像以上に奥深い競技性を見込まれ、大会開催の運びとなった。

今回決定したeスポーツ大会は、2026年1月18日に開催するCygames主催の公式大会「GBVS Cygames Cup 2026」にて実施予定。本日20時よりエントリーが開始し、小学生以上であれば誰でも参加可能だ（小学生は保護者同伴）。

ユーザーからはこの発表に対し、「なぜこの大会にケツバトラーが！？」「想像以上に公式で笑った」「これは出るしかない」など驚きの声が寄せられている。

また、大会開催決定を記念し、ゲームの50％オフセール（250円）と、「週刊コロコロコミック」で連載中のマンガを2026年1月5日まで全話無料で公開している。大会に向け、「ケツバトラー」の世界に触れてみてはいかがだろうか。

【コロコロ編集部 コメント】

どうも、コロコロカーくんです！ すごい！ 人類初の尻eスポーツ大会だぁー！！ １２８人が集まってお尻を振るって、一体どんな光景なんだろう…？？ 考えただけでワクワク（？）します！ 当日は高出なおたか先生のサイン会も開催予定です！ ぜひ漫画を全巻読んでから参加してください！！ よろしりお願いします！！！

【ディレクター:トモぞヴP コメント】

様々なご縁に恵まれ、ゲーム&マンガ1周年にしてついに「ケツバトラー」初の公式大会が開催されます！つまり、日本で一番ケツバトルが強いやつが決まるということでもあります。コミックスを執筆していただいている高出なおたか先生渾身のサイン色紙がゲットできる、またとない機会なのでぜひご参加ください！！

【大会概要】

大会名：GBVS Cygames Cup 2026

開催日程：2026年1月18日（日）

開催場所：シティホール＆ギャラリー 五反田

大会形式：シングルエリミネーション

試合形式：BO3（TOP4以降はBO5／3位決定戦あり）

定員：128名（先着順）

エントリー開始：2025年12月12日（金）20:00〜

エントリーサイト：https://tonamel.com/competition/gEKkO

参加条件：小学生以上（小学生は保護者同伴）

大会賞品：上位3名に高出なおたか先生描き下ろし「オリジナルサイン色紙」プレゼント

【ゲーム情報】

タイトル：ケツバトラー

ジャンル：ケツで戦う大爆笑2人対戦ゲーム

販売：カヤック

発売日：発売中（2024年12月12日）

プラットフォーム：Nintendo Switch

価格：500円

プレイ人数：1人～2人

IARC：12+（12歳以上対象）