「セレクトピックアップ サポートカードガチャ」も同時開催！
新育成ウマ娘「★3[Heroína Inocente]ブエナビスタ」が『ウマ娘 プリティーダービー』にて11月19日に登場！
Cygamesは11月18日、iOS／Android／PC（DMM GAMES／Steam）向け育成シミュレーション『ウマ娘 プリティーダービー』について、新育成ウマ娘「★3[Heroína Inocente]ブエナビスタ」が登場すると発表。明日2025年11月19日に実装される。
ブエナビスタは、2024年6月に配信された公式生配信番組「ぱかライブTV Vol.42 収穫ッ！満腹ッ！新育成シナリオ公開スペシャル！」にて発表されたウマ娘。
史実ではスペシャルウィーク号の血を引くブエナビスタ号。多くのレースでレッドディザイア号とともに走り、ライバル関係にあったことから、先日10月19日にさいたまスーパーアリーナで開催された「6th EVENT」では、ブエナビスタのソロ曲披露直後のレッドディザイアの発表に会場は大いに盛り上がった。
ゲーム内での育成ウマ娘のスキルなど詳細は公式Xを確認してほしい。また、同時に「セレクトピックアップ サポートカードガチャ」も開催する。
より詳しい情報は、公式Xからの投稿やゲーム内お知らせを確認しよう。
▼公式サイトお知らせはこちら
https://umamusume.jp/news/detail?id=2908
▼『ウマ娘』公式Xはこちら
https://x.com/uma_musu/status/1990617535839158316?s=20
https://x.com/uma_musu/status/1990617630508789961?s=20
【ゲーム情報】
タイトル：ウマ娘 プリティーダービー
ジャンル：育成シミュレーション
開発／運営：Cygames
プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES／Steam）
配信日：
iOS／Android：配信中（2021年2月24日）
PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）
PC（Steam）：2025年6月26日
価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
