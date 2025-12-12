Cygamesは12月12日、世界的なゲーム表彰式典である「The Game Awards 2025」（TGA）において、同社のゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」が「Best Mobile Game」を受賞したと発表。

これを記念して、ゲーム内で「SSRメイクデビューガチャ第５R」をプレゼント。ユーザーからは「おめでとう＆ありがとう！」「さすが俺たちのサイゲや！」「なにが出ても嬉しいよ」など、喜びと祝福の声が寄せられている。

今回の受賞は、2025年6月にリリースされた英語版「ウマ娘」の大ヒットを受けてのもの。英語版「うまぴょい伝説（Umapyoi Legend）」では日本語版の歌詞が一部そのまま使われていて、当時こちらでも話題になった。アメイジングとウマ娘をかけた造語「Umazing!」という言葉も生まれるほど人気に。

Cygames America 代表取締役 大久保元博氏は今回の受賞について「この成果は、世界中のファンの皆様からの多大なご支援と、開発・運営チームの揺るぎない献身がなければ実現できませんでした。」と多方面への感謝を伝えている。

日本語版「ウマ娘」は4.5周年が過ぎ、じきに5周年の節目に差し掛かる。世界で愛されるゲーム・コンテンツへと成長した本作の今後に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：ウマ娘 プリティーダービー

ジャンル：育成シミュレーション

開発／運営：Cygames

プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2021年2月24日）

PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）

PC（Steam）：配信中（2025年6月26日）

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

