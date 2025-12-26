1日1回10連ガチャ無料キャンペーンや最大5100個のジュエルが手に入るキャンペーンを開催！

Cygamesは12月26日、iOS／Android／PC（DMM GAMES／Steam）にて開発運営するゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』（以下、ウマ娘）について、新CM「風来坊ウマ娘」篇の放送を開始した。

新CMは「暴れん坊将軍 II」のオープニングをオマージュ。ウマ娘の中でもとくに“風来坊”、気まぐれなウマ娘たちが、富士山を望む海岸線を駆け抜ける。駆け抜けた先ではおなじみのメロディーにあわせて風来坊ウマ娘たちがポーズを決める一コマも。

映像や音の細部まで、時代を感じる加工を施し、当時の世界感をそのままに感じられるCMに仕上がっているので、ぜひともチェックしよう。CMのラストに登場する風来坊ウマ娘たちの描き下ろしイラストも注目だ。

また、ゲーム内では本日からストーリーイベント「青のみちゆき、初春近し。」を開催中。イベントに登場する新衣装のイクノディクタスとサクラローレルが育成ウマ娘として「ピックアップ プリティーダービーガチャ」に登場する。

さらに年末年始には恒例となった「ゆく年くる年キャンペーン」も開催。特別なログインボーナスや1日1回10連ガチャ無料キャンペーンなどを実施している。

▼【ウマ娘 プリティーダービー】CM「風来坊ウマ娘」篇

URL：https://youtu.be/pbPwy5ry5eQ

■「ゆく年くる年キャンペーン」開催

「ゆく年くる年キャンペーン」では、「ピックアップ サポートカードガチャ」を対象とした「1日1回10連ガチャ無料キャンペーン」や最大5100個のジュエルを獲得できる2種類のログインボーナスを実施している。ほかにも育成報酬が増量する「おみくじキャンペーン」や育成中のレースでピースが獲得できる「新春レース応援キャンペーン」などキャンペーンが盛りだくさんだ。

また、期間限定で「ゆく年くる年キャンペーン3回限定 因子強化レポートパック」などお得なアイテムも販売している。キャンペーンの詳細は、公式サイトのお知らせを確認してほしい。

▼最大100連無料！ 1日1回10連ガチャ無料キャンペーン

キャンペーン期間中にログインすると、開催中のガチャの[10回引く!] を1日1回無料で引くことができる。期間中最大で100連分のガチャを引くことができ、本キャンペーンでは期間中に「ガチャストック」機能を利用可能だ。開催期間は、2026年1月5日4時59分まで。

▼ログインボーナス

2025年12月26日12時から「年末カウントダウンログインボーナス」を開催中。開催期間中にログインすると、1日ジュエルを150個、ログイン日数に応じて最大で900個のジュエルがプレゼントされる。

さらに、2026年1月1日5時からは「お正月特別ログインボーナス」を開催。開催期間中にログインすると、1日目はジュエルを1500個、さらに2日目以降は1日ジュエルを300個、ログイン日数に応じて最大で4200個のジュエルをプレゼント。

開催期間は、「年末カウントダウンログインボーナス」が2026年1月1日4時59分まで。「お正月特別ログインボーナス」が2026年1月1日5時～1月30日4時59分まで。

■ストーリーイベント「青のみちゆき、初春近し。」開催中！ ピックアップガチャにお正月の新衣装のウマ娘が登場

2025年12月26日12時からストーリーイベント「青のみちゆき、初春近し。」を開催中。イベントに登場するウマ娘たちが「ピックアップ プリティーダービーガチャ」と「ピックアップ サポートカードガチャ」に登場する。

●新育成ウマ娘

新衣装のイクノディクタスとサクラローレルが育成ウマ娘として「ピックアップ プリティーダービーガチャ」に登場。

●新サポートカード

エアグルーヴとファインモーションの新サポートカードが「ピックアップ サポートカードガチャ」に登場。

【ゲーム情報】

タイトル：ウマ娘 プリティーダービー

ジャンル：育成シミュレーション

開発／運営：Cygames

プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2021年2月24日）

PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）

PC（Steam）：2025年6月26日

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

