Cygamesは11月28日、ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」にて新衣装の★3育成ウマ娘「[祝祭遊戯]ナカヤマフェスタ」「[雪白の夢路]ドリームジャーニー」が登場するガチャを開催した。期間は12月11日まで。

ユーザーからは通常衣装と異なる装いの2人に対し「フェスタの笑顔やばい」「きれいなナカヤマ」「はぁ…カッコよ」「ドリジャめちゃくちゃ可愛いィィィ」「つええかわっかんねぇけど出るまで引きます!!」「もはやブライダルだろこれ」など、悲鳴交じりの声が相次いでいた。

また、クリスマスがテーマのストーリーイベント「実録！！黄金聖夜24時」も同時に開催。まいどお騒がせなゴールドシップや、それに振り回されるフェノーメノなどが登場するようだ。

さらに、これまでに登場したクリスマス衣装のウマ娘が登場する有償限定「★3確定クリスマスガチャ」も開催。早くも「石が……ない！」「財布がからっぽです」「これが私の…全力だぁぁ！」と、ジュエル不足を嘆く声が寄せられている。

【ゲーム情報】

タイトル：ウマ娘 プリティーダービー

ジャンル：育成シミュレーション

開発／運営：Cygames

プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2021年2月24日）

PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）

PC（Steam）：2025年6月26日

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

