Cygamesは1月7日、ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」にて新衣装の★3育成ウマ娘「[暁光]バブルガムフェロー」が登場するガチャを告知した。期間は1月8日～1月19日まで。

性能も一部公開されており、適正距離はマイル・中距離。固有スキルと覚醒スキルの効果で、最終直線ではとにかく「前に出る」ことを押しているウマ娘となる。

また、同時にサポートカードガチャではSSRキングヘイロー・SRサトノダイヤモンドが登場。ショッピングを楽しむキングヘイローの姿に「イラストは百点満点」「一流のスタイルとファッションセンスが俺を狂わせる」「私服買い物デート最高か」などの声が寄せられていた。

【ゲーム情報】

タイトル：ウマ娘 プリティーダービー

ジャンル：育成シミュレーション

開発／運営：Cygames

プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2021年2月24日）

PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）

PC（Steam）：2025年6月26日

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

© Cygames, Inc.

AppleとAppleのロゴは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。

iOSは、Ciscoの米国およびそのほかの国における商標または登録商標です。

AndroidおよびGoogle Playは、Google LLC.の商標または登録商標です。