インティ・クリエイツは12月4日、300種以上のカードと50曲の歌を駆使して戦う、デッキ構築型のローグライト・カードバトルRPG『カルドアンシェル Nintendo Switch 2 Edition』について、ダウンロード版とアップグレードパスの予約を開始した。

発売日は2026年1月29日予定。価格は、パッケージ通常版が5940円、パッケージ限定版が1万1990円、アップグレードパスが1000円だ。なお、予約期間中はダウンロード版、アップグレードパスともに10％オフとなる。

また、情報発信番組の情報も公開されたので、あわせてチェックしよう。

■Nintendo Switch 2 Editionダウンロード版、アップグレードパスの予約開始！

『カルドアンシェル Nintendo Switch 2 Edition』ダウンロード版およびアップグレードパスを、本日の0時から予約開始した。発売前日（2026年1月28日 23時59分）までの予約期間に購入すると10％オフとなるので、購入を検討してみてはいかがだろうか。

▼Nintendo Switch 2 Editionはこちら

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000106165

▼アップグレードパスはこちら

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000062013

■インティ・クリエイツ情報局 第24回が12月10日に配信決定

IKKANさんと田中健大さんのダブルMCで、水曜日の21時から配信しているインティ・クリエイツの関連タイトル情報、出展イベント情報を紹介する番組「インティ・クリエイツ情報局」。その最新回となる第24回の配信日時が、2025年12月10日の21時に決定した。

本放送では、『カルドアンシェル Nintendo Switch 2 Edition』の最新情報やエキスパンションパスの情報、新作タイトルの情報を紹介予定だという。ぜひともチェックしよう。

【番組概要】

番組名：インティ・クリエイツ情報局 第24回

日時：2025年12月10日21時～

MC：IKKANさん（オフィス★怪人社）／田中健大さん（俳協）

配信URL：

YouTube Live：https://youtube.com/live/uwm1yLT2W0E

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349261502

【ゲーム情報】

タイトル：カルドアンシェル

カルドアンシェル Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：RPG

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）

※パッケージ版はSwitch 2／Switch／PS5のみ

発売日：

Switch／PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PC：発売中（2024年10月24日）

Switch 2：2026年1月29日予定

価格：

Switch／PS5パッケージ通常版：4950円

Switch／PS5パッケージ限定版：1万890円

Switch／PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PCダウンロード版：3480円

Switch 2パッケージ通常版：5940円

Switch 2パッケージ限定版：1万1990円

Switch 2ダウンロード版：4480円

Switch 2 アップグレードパス：1000円

プレイ人数：1～2人

CERO：C（15才以上対象）

© INTI CREATES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.