インティ・クリエイツは2月16日、アクションRPG『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』［Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、プレイアブルキャラクターのひとつ「アルケミスト」の技能の詳細とその紹介映像を公開した。

ゲームの発売日は、2026年4月23日予定。価格はパッケージ通常版が3850円、パッケージ限定版が9350円、ダウンロード版が1980円となる。

▼紹介映像はこちら

https://youtu.be/73n7Ok7iEMo

■アルケミストの技能

本作で最初に選べる冒険者は、「インペリアル」「ウィザード」「アルケミスト」「ジパング」の4種類。それぞれが異なるステータス、特徴的なスキルやアクションを持っている。

アルケミストは、錬金術師の青年冒険者。薬品を使った状態異常などの絡め手を得意とする。専用アクションで通常攻撃のボトルの属性を変えられ、さまざまな状態異常を付与できる。スキルも敵にデバフを与えるものが多く、とにかく敵を弱体化させて戦う。

反面、直接的な攻撃スキルは少ないため、常に敵の状態異常を狙って戦闘を優位に進めたい。

●ボトルチェンジ

通常攻撃に使用する瓶の種類を切り替えられる。状況に応じてさまざまな瓶を使い分けよう。

●爆薬瓶

威力のある爆発を起こす瓶。アルケミストの使う最も基本的な攻撃瓶だ。

●火炎瓶

敵を火傷状態にさせる瓶。火傷状態になるとダメージに加えて攻撃力も低下させる。

●凍結瓶

敵を凍結状態にさせる瓶。凍結状態の敵はダメージとともに防御力も下がってしまう。

●麻痺瓶

敵を麻痺状態にさせる瓶。麻痺状態の相手は一定時間行動不能となる。

●毒瓶

敵を毒状態にさせる瓶。毒は時間経過によるダメージが最も高い状態異常だ。

●アースピラー

足元から岩の柱を発生させる錬金術。緊急回避や高所への攻撃に有効だ。

●ケミカルショット（爆）

選択した瓶の種類に応じた射撃攻撃。強力な属性射撃で敵を攻撃しよう。

●ケミカルショット（火）

●ケミカルショット（氷）

●ケミカルショット（麻痺）

●ケミカルショット（毒）

■アルケミストの強力な技能

●暴走する傀儡（マッドパペット）

敵に向かって攻撃する人形を出す。

●狂気の咆哮（マンドラゴラ）

見えているすべての敵にショックを与える。

●弱体化粘液（アシッドスライム）

敵を弱らせる粘液の入った瓶を投げつける。

●ケミカルブラスターΩ

前方に特殊なレーザー砲を放つ。

■秋葉原で店頭体験会を開催！

2026年2月21日にトレーダー 秋葉原2号店にて、『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』Nintendo Switch版の店頭体験会を実施する。ゲームを遊んだ人には缶バッチ（全4種から選択）1個をプレゼント。

また、その場で通常版または限定版を予約した人、および、すでに予約している人は予約がわかる書類を持っていくと、販促用のB2ポスターをプレゼント。

『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』を一足早く遊べるチャンスなので、奮って参加してみよう。

開催日時：2026年2月21日 11時～17時

開催場所：トレーダー 秋葉原2号店（http://www.e-trader.jp/akiba-trader-a102/）

【ゲーム情報】

タイトル：ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物

ジャンル：アクションRPG

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：

Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年4月23日予定

価格：

パッケージ通常版：3850円

パッケージ限定版：9350円

ダウンロード版：1980円

※パッケージ版はSwitch／PS5のみ。

CERO：A（全年齢対象）

© INTI CREATES CO., LTD. 2026 ALL RIGHTS RESERVED.