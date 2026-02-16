2026年2月21日に店頭体験会をトレーダー 秋葉原2号店で開催！
『ぼくらのキングダム』のプレイアブルキャラクター・アルケミストの技能詳細と紹介映像を公開！
インティ・クリエイツは2月16日、アクションRPG『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』［Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、プレイアブルキャラクターのひとつ「アルケミスト」の技能の詳細とその紹介映像を公開した。
ゲームの発売日は、2026年4月23日予定。価格はパッケージ通常版が3850円、パッケージ限定版が9350円、ダウンロード版が1980円となる。
▼紹介映像はこちら
https://youtu.be/73n7Ok7iEMo
■アルケミストの技能
本作で最初に選べる冒険者は、「インペリアル」「ウィザード」「アルケミスト」「ジパング」の4種類。それぞれが異なるステータス、特徴的なスキルやアクションを持っている。
アルケミストは、錬金術師の青年冒険者。薬品を使った状態異常などの絡め手を得意とする。専用アクションで通常攻撃のボトルの属性を変えられ、さまざまな状態異常を付与できる。スキルも敵にデバフを与えるものが多く、とにかく敵を弱体化させて戦う。
反面、直接的な攻撃スキルは少ないため、常に敵の状態異常を狙って戦闘を優位に進めたい。
●ボトルチェンジ
通常攻撃に使用する瓶の種類を切り替えられる。状況に応じてさまざまな瓶を使い分けよう。
●爆薬瓶
威力のある爆発を起こす瓶。アルケミストの使う最も基本的な攻撃瓶だ。
●火炎瓶
敵を火傷状態にさせる瓶。火傷状態になるとダメージに加えて攻撃力も低下させる。
●凍結瓶
敵を凍結状態にさせる瓶。凍結状態の敵はダメージとともに防御力も下がってしまう。
●麻痺瓶
敵を麻痺状態にさせる瓶。麻痺状態の相手は一定時間行動不能となる。
●毒瓶
敵を毒状態にさせる瓶。毒は時間経過によるダメージが最も高い状態異常だ。
●アースピラー
足元から岩の柱を発生させる錬金術。緊急回避や高所への攻撃に有効だ。
●ケミカルショット（爆）
選択した瓶の種類に応じた射撃攻撃。強力な属性射撃で敵を攻撃しよう。
●ケミカルショット（火）
●ケミカルショット（氷）
●ケミカルショット（麻痺）
●ケミカルショット（毒）
■アルケミストの強力な技能
●暴走する傀儡（マッドパペット）
敵に向かって攻撃する人形を出す。
●狂気の咆哮（マンドラゴラ）
見えているすべての敵にショックを与える。
●弱体化粘液（アシッドスライム）
敵を弱らせる粘液の入った瓶を投げつける。
●ケミカルブラスターΩ
前方に特殊なレーザー砲を放つ。
■秋葉原で店頭体験会を開催！
2026年2月21日にトレーダー 秋葉原2号店にて、『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』Nintendo Switch版の店頭体験会を実施する。ゲームを遊んだ人には缶バッチ（全4種から選択）1個をプレゼント。
また、その場で通常版または限定版を予約した人、および、すでに予約している人は予約がわかる書類を持っていくと、販促用のB2ポスターをプレゼント。
『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』を一足早く遊べるチャンスなので、奮って参加してみよう。
開催日時：2026年2月21日 11時～17時
開催場所：トレーダー 秋葉原2号店（http://www.e-trader.jp/akiba-trader-a102/）
【ゲーム情報】
タイトル：ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物
ジャンル：アクションRPG
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：
Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2026年4月23日予定
価格：
パッケージ通常版：3850円
パッケージ限定版：9350円
ダウンロード版：1980円
※パッケージ版はSwitch／PS5のみ。
CERO：A（全年齢対象）
© INTI CREATES CO., LTD. 2026 ALL RIGHTS RESERVED.