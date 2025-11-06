記憶喪失の魔女「シロハ」と紙キレの姿となった父「シオリ」の冒険を楽しもう！

インティ・クリエイツは11月6日、諸事情により延期となっていたPC（Steam）版『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』を、17時より配信開始した。価格は4400円。2025年11月18日までローンチセールで、10％オフの3960円で購入可能だ。

ゲーム内容については先に発売しているNintendo Switch 2版やNintendo Switch版から変更箇所はないので、PCユーザーはこの機会にぜひ遊んでみてはいかがだろうか。

▼ローンチトレーラー

▼ストアページはこちら

https://store.steampowered.com/app/3837380/The_Witch_of_Luludidea/

【ゲーム情報】

タイトル：魔女ガミ－The Witch of Luludidea－

（マジョガミ －ザ ウィッチ オブ ルルディデア－）

ジャンル：アクション

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：

Switch 2／Switch：発売中（2025年10月30日）

PC（Steam)：配信中（2025年11月6日）

価格：

Switch 2パッケージ通常版：9240円

Switchパッケージ通常版：7150円

Switch 2パッケージ限定版：1万3640円

Switchパッケージ限定版：1万1550円

Switch 2ダウンロード版：6500円

Switchダウンロード版：5500円

Steam版：4400円

※Steamはダウンロード版のみ。

CERO：B（12才以上対象）

© INTI CREATES CO., LTD. 2025 ALL RIGHTS RESERVED.

※ゲーム画像は開発中のものです。