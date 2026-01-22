「インティ・クリエイツ情報局 第27回」が2026年1月28日21時に配信決定！
王国復興アクションRPG『ぼくらのキングダム』の基本システムをチェック！
インティ・クリエイツは1月22日、崩壊した王国を復興していく新作アクションRPG『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』［Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、ゲームの基本情報と新たな紹介映像を公開した。
ゲームの発売日は、2026年4月23日。価格は、パッケージの通常版が3850円、限定版が9350円。ダウンロード版が1980円となる。なお、Nintendo Switch版は、アップグレードパス（無料）で、Nintendo Switch 2 Editionにアップグレード可能だ。
▼第二弾紹介映像（ゲームシステム紹介）
■基本的なゲームの遊び方の紹介
●ミッションの受注
王国崩壊の謎の究明のため、ミッションを受注して冒険に出発しよう。
●冒険パート
・フィールド探索
冒険ではフィールドを歩き回り、ミッション目標へと進んでいこう。
・エンカウント戦闘
シンボルエンカウントした場合は、その場に生息するモンスターを一掃すると戦闘終了だ。
・ダンジョン
ミッション目標を見つけたら、そのダンジョンに潜入しよう。
敵と戦っていると経験値が溜まり、冒険者がレベルアップすることがある。
レベルアップすると各種パラメータが上昇して強くなる。
さらにレベルアップでCPを獲得すると、クラスサークルで冒険者に技能を習得させられる。
無事に目標を達成すると、ミッション中に集めた素材を持ち帰ることができる。
●復興パート
集めた素材で施設を建造し、自分の王国を復興させていこう。
冒険者は、最初は弱くても、王国の復興や冒険を繰り返す事でのレベルアップでステータスを強化できる。
冒険者を育ててミッションをこなし、新たな冒険へと向かおう。王国の復興や住人の依頼をこなしていく事で、物語の結末も変化する。