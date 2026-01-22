インティ・クリエイツは1月22日、崩壊した王国を復興していく新作アクションRPG『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』［Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、ゲームの基本情報と新たな紹介映像を公開した。

ゲームの発売日は、2026年4月23日。価格は、パッケージの通常版が3850円、限定版が9350円。ダウンロード版が1980円となる。なお、Nintendo Switch版は、アップグレードパス（無料）で、Nintendo Switch 2 Editionにアップグレード可能だ。

▼第二弾紹介映像（ゲームシステム紹介）

https://youtu.be/VoeToYR9xkU

■基本的なゲームの遊び方の紹介

●ミッションの受注

王国崩壊の謎の究明のため、ミッションを受注して冒険に出発しよう。

●冒険パート

・フィールド探索

冒険ではフィールドを歩き回り、ミッション目標へと進んでいこう。

・エンカウント戦闘

シンボルエンカウントした場合は、その場に生息するモンスターを一掃すると戦闘終了だ。

・ダンジョン

ミッション目標を見つけたら、そのダンジョンに潜入しよう。

敵と戦っていると経験値が溜まり、冒険者がレベルアップすることがある。

レベルアップすると各種パラメータが上昇して強くなる。

さらにレベルアップでCPを獲得すると、クラスサークルで冒険者に技能を習得させられる。

無事に目標を達成すると、ミッション中に集めた素材を持ち帰ることができる。

●復興パート

集めた素材で施設を建造し、自分の王国を復興させていこう。

冒険者は、最初は弱くても、王国の復興や冒険を繰り返す事でのレベルアップでステータスを強化できる。

冒険者を育ててミッションをこなし、新たな冒険へと向かおう。王国の復興や住人の依頼をこなしていく事で、物語の結末も変化する。