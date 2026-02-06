店舗特典や公式番組「インティ・クリエイツ情報局 第28回」の情報も！

インティ・クリエイツは2月6日、崩壊した王国の復興を目指すアクションRPG『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』［Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、パッケージ版に付属するDLCスキン『蒼き雷霆（アームドブルー）ガンヴォルト キャラクタースキン』の情報とその紹介映像を公開。

また、描き下ろしイラストを使用した店舗特典の完成イラストや、公式番組についての情報も明らかにした。

本作の発売日は、2026年4月23日予定。価格はパッケージ通常版が3850円、パッケージ限定版が9350円、ダウンロード版が1980円だ。

▼紹介映像

https://youtu.be/-Ik421Xx8kI

■DLC『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト キャラクタースキン』情報

DLC『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト キャラクタースキン』を所有していると、プレイアブルキャラクターの見た目を、「蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト」シリーズに登場するキャラクターの見た目に変更してプレイできる。

インペリアルは“アキュラ”、アルケミストは“ガンヴォルト”、ウィーザードは“RoRo”、ジパングは“きりん”の見た目に。好みの見た目に変更して王国の復興を目指そう。

●インペリアルが『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト』に登場するライバルの“アキュラ”に！

【インペリアル】

【アキュラ】

●アルケミストが『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト』の主人公“ガンヴォルト”に！

【アルケミスト】

【ガンヴォルト】

●ウィザードが『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 爪（ソウ）』に登場する《電子の謡精（サイバーディーヴァ）》“RoRo”に！

【ウィザード】

【《電子の謡精（サイバーディーヴァ）》“RoRo”】

●ジパングが『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 鎖環（ギブス）』の主人公“きりん”に！

【ジパング】

【きりん】