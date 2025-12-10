Mojang Studiosは12月10日、ゲーム「Minecraft」大型アップデート「Mounts of Mayhem（マウント・オブ・メイヘム）」の配信を開始した。新武器「槍」が追加され、マウント（騎乗）が関わった戦闘が展開するようになる。

今回のアップデートの目玉は新武器の「槍」。白兵戦でも騎乗戦でも活躍する万能武器であり、そのダメージはプレイヤーの移動速度に応じて変化するという。

日光で燃えないスケルトン「パーチド」なども新登場。ラクダハスクに騎乗してスポーンし、プレイヤーに挑んでくる。

海の中にはオウムガイが新登場。騎乗するとスピードアップするほか、酸素ゲージも維持してくれる。フグで手懐けられるとのこと。

また、空を自由に滑空できる装備「エリトラ」と新武器「槍」のコンボがアツいと話題に。槍は速度によってダメージが増えるので、高速移動できるエリトラとの相性が良い。

詳細は公式サイトのお知らせをチェックしてほしい。

・Mounts of Mayhem (マウント・オブ・メイヘム) が登場！

https://www.minecraft.net/ja-jp/article/play-mounts-of-mayhem-today-jp

