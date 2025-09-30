Minecraftは9月28日、「Minecraft」（マインクラフト）の最新情報を紹介する番組「Minecraft LIVE - September 2025」（マインクラフトライブ）を配信した。

番組では、年内リリース予定のアップデート「Mounts of Mayhem」の最新情報が公開。海中を移動できるモブや、槍の追加などが発表された。また、「The Copper Age （銅の時代）」が10月1日にリリースされることも明らかに。

そして、同じく年内配信のコンテンツとして「ドラゴンボールZ」DLCが発表。かめはめ波が撃てるとのこと。また、「超サイヤ人の髪型」はすでにマーケットプレイスにてダウンロードできるという。

詳細は番組のアーカイブ、または公式サイトのお知らせをチェックしてほしい。

