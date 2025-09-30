「マインクラフト」ドラゴンボールZコラボ、超サイヤ人の髪型がダウンロード可能に
2025年09月30日 16時35分更新
Minecraftは9月28日、「Minecraft」（マインクラフト）の最新情報を紹介する番組「Minecraft LIVE - September 2025」（マインクラフトライブ）を配信した。
番組では、年内リリース予定のアップデート「Mounts of Mayhem」の最新情報が公開。海中を移動できるモブや、槍の追加などが発表された。また、「The Copper Age （銅の時代）」が10月1日にリリースされることも明らかに。
そして、同じく年内配信のコンテンツとして「ドラゴンボールZ」DLCが発表。かめはめ波が撃てるとのこと。また、「超サイヤ人の髪型」はすでにマーケットプレイスにてダウンロードできるという。
詳細は番組のアーカイブ、または公式サイトのお知らせをチェックしてほしい。
ドラゴンボール Z DLCがやってきます⭐️— マインクラフト 日本公式 / Minecraft Japan (@minecraftjapan) September 27, 2025
まずは「超スーパーサイヤ人の髪型」を
マインクラフト マーケットプレイスで
ゲットしましょう！🔥#MinecraftLIVE#マインクラフトライブpic.twitter.com/MrJDkknVDl
© 2025 Mojang AB. TM Microsoft Corporation.
