Mojang Studiosは4月28日、ゲーム「Minecraft（マインクラフト）」において、TNTを吸収した硫黄キューブと「間欠泉」を追加するアップデートをテスト配信したと発表。

今回のテストでは、サルファーキューブ（硫黄キューブ）にTNT（爆弾）を与えられるようになる。キューブの中に入ったTNTは、レッドストーンや火などで着火可能だ。

また、強力なサルファーブロック、マグマブロック、水を組み合わせることで、お湯が噴水のように出る「間欠泉」を作れるようにもなる。間欠泉は、印象的な景観要素として使ってもいいし、プレイヤーを打ち上げるなど何らかの仕掛けとして使うこともできる。

これらの機能は開発中のもので、本実装はまだ先。テストに参加するには、Java EditionのスナップショットもしくはBedrockエディションのプレビュー／ベータを有効化する必要がある点に注意しよう。

TNT SULFUR CUBES!!!



Now that I have your attention, test two more features from Chaos Cubed! Feed a TNT block to a sulfur cube, ignite it, and see what chaos ensues. Just watch out for geysers or they will send you flying!



Find out now in Java snapshot – coming to Bedrock beta… pic.twitter.com/BpMe7FCyqt — Minecraft (@Minecraft) April 28, 2026

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