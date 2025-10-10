「マインクラフト」公式Xは10月10日、新作映画を2027年7月23日に公開予定だと発表した。「Building terrain. See you in theaters July 23 2027.（地形を構築中。2027年7月23日に映画館でお会いしましょう。）」と告知している。

Building terrain. See you in theaters July 23 2027. #Minecraftpic.twitter.com/VqJSknMh0I — Minecraft (@Minecraft) October 9, 2025

映画第1作目の「マインクラフト／ザ・ムービー」は、ゲーム「マインクラフト」の世界をハリウッドが実写化した異世界転送ファンタジー映画。2025年4月に公開され大ヒット。全世界興行収入は2週間で8.75億ドル（1250億円）を突破したという。

発表を受けてユーザーからは「うおお楽しみ！」「地雷だと思ってたが面白いのか？」「マイクラまったく知らなくても楽しめたよー」「また映画見られるの幸せ」など、喜びの声やまだ見ていない人などに勧める声が寄せられていた。

ちなみに、9月にはデジタル配信やブルーレイ＆DVD版がリリースされ、自宅でも気軽に楽しめるようになっている。

約2年後に来る新作（続編？）はどんな構成になるのか。続報に期待しよう。

