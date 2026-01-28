「マインクラフト」水生ベビーモブ登場　金のタンポポで子供を永遠のベビーに

　Mojang Studiosは1月28日、ゲーム「Minecraft（マインクラフト）」において、水生生物のベビーが登場する機能と、ベビーをベビーの姿のままに固定する機能を公開した。

　水生ベビーモブは、ウミガメ、イカ、発光イカ、イルカ、アホロートル（ウーパールーパー）が登場すると告知。

　既存のベビーモブも含め、新アイテムの「金のタンポポ」を使うことで、ベビーから成長しなくできる。素材のタンポポはあちこちで見つかるとのこと。ちなみにもう1回使うことで成長可能に切り替えられる。

　これらの機能は開発中のもので、本実装はまだ先。テストに参加するには、Java EditionのスナップショットもしくはBedrockエディションのプレビュー／ベータを有効化する必要がある点に注意しよう。

