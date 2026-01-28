Mojang Studiosは1月28日、ゲーム「Minecraft（マインクラフト）」において、水生生物のベビーが登場する機能と、ベビーをベビーの姿のままに固定する機能を公開した。

水生ベビーモブは、ウミガメ、イカ、発光イカ、イルカ、アホロートル（ウーパールーパー）が登場すると告知。

既存のベビーモブも含め、新アイテムの「金のタンポポ」を使うことで、ベビーから成長しなくできる。素材のタンポポはあちこちで見つかるとのこと。ちなみにもう1回使うことで成長可能に切り替えられる。

これらの機能は開発中のもので、本実装はまだ先。テストに参加するには、Java EditionのスナップショットもしくはBedrockエディションのプレビュー／ベータを有効化する必要がある点に注意しよう。

New Aquatic baby mobs and testing features arrive in Minecraft!



🌼 New Golden Dandelion: Use on a baby mob to keep them baby FOREVER



🐢🦑🐙🐬🪸New baby turtle, baby squid, baby glow squid, baby dolphin, and baby axolotl looks



🐤 New baby chick sounds



These new baby mobs have… pic.twitter.com/DFOUgWDx69 — Minecraft (@Minecraft) January 27, 2026

