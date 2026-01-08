Mojang Studiosは1月8日、ゲーム「Minecraft（マインクラフト）」において、動物の子どもがかわいくなる神アプデをテスト配信したと発表した。

今回のテストでは、計8種類のベビーモブが登場。従来の大人モブを縮小したものから、独自のテクスチャーやモデルが与えられた、可愛らしく個性的なモブになる。

具体的には、オオカミの子、子猫、子豚、子ウサギ、ヒナ（ヒヨコ）、オセロットの赤ちゃん、子羊、そしてウサギの赤ちゃんの8種類が実装される。一部の子は気候によって変異もするとのこと。

また、紙や金属の塊でネームタグを作れるようになり、見分けも簡単になった。鳴き声も新規収録しており、より愛着がわくこと間違いなしだ。

これらの機能は開発中のもので、本実装はまだ先。テストに参加するには、Java EditionのスナップショットもしくはBedrockエディションのプレビュー／ベータを有効化する必要がある点に注意しよう。

🐣Test the first features from our cutest game drop yet! Baby farm mobs are first to waddle into Minecraft with a whole new look.



Befriend these tiny rascals, hear their sweet sounds, and craft them name tags in Java snapshot and Bedrock beta/preview!



Read more here!… pic.twitter.com/on43WKsQcd — Minecraft (@Minecraft) January 7, 2026

