セガは10月9日、発売中の「ソニックレーシング クロスワールド」について、有償ダウンロードコンテンツ（DLC）第1弾「マインクラフトパック」を配信開始したと発表。価格は660円となる。

映像を見たユーザーからは「再現度すごい！」「注）ソニックレーシングです」「BGMが神」「掛け合い追加してくれ！」「マイクラのボイスってなんだ…？」「ソニックがトロッコに乗ってるの面白ｗ」など、好評の声が寄せられている。

DLCでは「マインクラフト」を再現したコースや、マシンとしてトロッコ（マインカート）が登場。「スティーブ」「アレックス」「クリーパー」がレーサーとして参加。

ゲーム内では特別なイベント「マインクラフトフェスタ」を開催する。ポイントを貯めると、称号やステッカー、ガジェットにクラクションがもらえる。期間は10月10日9時～10月13日8時59分まで。

【ゲーム情報】

タイトル：ソニックレーシング クロスワールド

ジャンル：レーシング

販売：セガ

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store）

発売日：発売中（2025年9月25日）

※PC（Steam／Epic Games Store）版は9月26日

※Nintendo Switch 2版は後日予定

価格：

■通常版

PS5／PS4／Switch 2／XSX|S／Xbox One／PC：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）

Switch：6990円（パッケージ版／ダウンロード版）

■デジタルデラックスエディション

PS5／PS4／Switch 2／XSX|S／Xbox One／PC：8990円（ダウンロード版）

Switch：7990円（ダウンロード版）

プレイ人数：1～4人（オンライン時：最大12人）

CERO：A（全年齢対象）

※Nintendo Switch版では、ローカルプレイは最大8人でお楽しみいただけます。

※「ワールドマッチ」ではオンラインプレイのみ、「グランプリ」「レースパーク」ではローカルプレイ、オンラインプレイどちらでも遊ぶことができます。

※Nintendo Switch版をお持ちの方には有料アップグレードオプションが提供される予定です。

