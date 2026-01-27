Wildlight Entertainmentは1月27日、同スタジオのデビュー作となるPvPレイドシューター「Highguard（ハイガード）」を配信開始した。基本プレイ無料で、PC／Xbox Series X|S／PlayStation 5向け。フルクロスプレイに対応いている。

本作は、「Apex Legends」「Titanfall」「Call of Duty: Modern Warfare」を手がけたベテラン開発陣によって制作された作品だ。攻城戦と領土支配を融合した新たな競技構造を導入し、最後に1つの拠点だけが生き残るまで3人1組のチームで戦いを続ける仕組みとなっている。

プレイしたユーザーからの初日評価は賛否両論。「めっちゃ面白い」「Apex＋Rustとかヤバすぎだろ」「緩急の付け方がいい」と好評の声が寄せられる一方で、「マップデカすぎ」「物資集めが苦痛」「最適化不足で重すぎる」など思っていたものと違うと不満の声も挙がっていた。

また、ゲーム内通貨を購入する課金額が異常に高く、最安値で14万円、最高値で154万円が要求される。ユーザーからは「思わず4度見！」「課金額ヤバすぎて草」「150万はセレブすぎない？」「ウォォォ課金は14万円から!!」「笑い止まらんｗ」と話題を呼んでいる。

当然、こちらは表記上のバグであり、実際に154万円も請求されるわけではない。実際はケタが2つ少なくなっており、1400円～1万5400円という課金額になっている。公式からもアナウンスされ、修正対応を進めているとのこと。

【お知らせ】

現在、Steam版の課金ページにおいて、金額が正しく表示されない不具合を確認しております。

ただいま、修正対応を進めております。



なお、本不具合は表示上の問題のみであり、実際の決済金額には影響ございません。



ご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。 — Highguard Japan (@Highguard_JP) January 26, 2026

本作が多数のユーザーを獲得し、レイドシューターの覇権を握ることになるのか注目が集まっている。すでに1年分のコンテンツ開発にも着手しているそうで、長期運営を見据えた作品になっているとのこと。今後の展開にも期待したい。

【ゲーム情報】

タイトル：Highguard（ハイガード）

ジャンル：PvPレイドシューター

配信：Wildlight Entertainment

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

配信日：配信中（2026年1月27日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

© 2026 Wildlight Entertainment Inc. Wildlight and Highguard are trade marks of Wildlight Entertainment Inc. All rights reserved.