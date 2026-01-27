元「Apex」開発陣の新作「Highguard」配信開始 課金アイテム最高額が“150万円超”と表示されて話題に
Wildlight Entertainmentは1月27日、同スタジオのデビュー作となるPvPレイドシューター「Highguard（ハイガード）」を配信開始した。基本プレイ無料で、PC／Xbox Series X|S／PlayStation 5向け。フルクロスプレイに対応いている。
本作は、「Apex Legends」「Titanfall」「Call of Duty: Modern Warfare」を手がけたベテラン開発陣によって制作された作品だ。攻城戦と領土支配を融合した新たな競技構造を導入し、最後に1つの拠点だけが生き残るまで3人1組のチームで戦いを続ける仕組みとなっている。
プレイしたユーザーからの初日評価は賛否両論。「めっちゃ面白い」「Apex＋Rustとかヤバすぎだろ」「緩急の付け方がいい」と好評の声が寄せられる一方で、「マップデカすぎ」「物資集めが苦痛」「最適化不足で重すぎる」など思っていたものと違うと不満の声も挙がっていた。
また、ゲーム内通貨を購入する課金額が異常に高く、最安値で14万円、最高値で154万円が要求される。ユーザーからは「思わず4度見！」「課金額ヤバすぎて草」「150万はセレブすぎない？」「ウォォォ課金は14万円から!!」「笑い止まらんｗ」と話題を呼んでいる。
当然、こちらは表記上のバグであり、実際に154万円も請求されるわけではない。実際はケタが2つ少なくなっており、1400円～1万5400円という課金額になっている。公式からもアナウンスされ、修正対応を進めているとのこと。
【お知らせ】— Highguard Japan (@Highguard_JP) January 26, 2026
現在、Steam版の課金ページにおいて、金額が正しく表示されない不具合を確認しております。
ただいま、修正対応を進めております。
なお、本不具合は表示上の問題のみであり、実際の決済金額には影響ございません。
ご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。
本作が多数のユーザーを獲得し、レイドシューターの覇権を握ることになるのか注目が集まっている。すでに1年分のコンテンツ開発にも着手しているそうで、長期運営を見据えた作品になっているとのこと。今後の展開にも期待したい。
【ゲーム情報】
タイトル：Highguard（ハイガード）
ジャンル：PvPレイドシューター
配信：Wildlight Entertainment
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
配信日：配信中（2026年1月27日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
© 2026 Wildlight Entertainment Inc. Wildlight and Highguard are trade marks of Wildlight Entertainment Inc. All rights reserved.