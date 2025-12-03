Amazonセール情報大紹介！ 第516回
冬の足元を快適に！ニューバランスの万能モックシューズ「CARAVAN MOC MULE」が24％オフ！
2025年12月03日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
ニューバランスのCARAVAN MOC MULEが24%オフ！
ニューバランスの秋冬の定番アイテム「CARAVAN MOC MULE（キャラバンモック ミュール）」が24%OFFの3,804円で、Amazonタイムセールに登場！
リラックス感と機能性を両立させたミュールタイプの防寒シューズをチェックしてみましょう。
※サイズとカラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
ニューバランスのCARAVAN MOC MULEの特徴
CARAVAN MOC MULEは、寒い季節にサンダル感覚で履ける防寒シューズです。
履き口裏から中敷き表面にかけて長い起毛材を、さらに中綿には雨天時にも保温性能を損なわないPRIMALOFTを採用しています。
「暖かさ」や「履き心地」への評価が高く、軽量性と実用性を兼ね備えていることがわかります。
また、家周りの1マイルからアウトドアレジャーシーンまで活躍するコアカラーと、アウトドアからインスピレーションを得たカラーの4色で展開されています。
まとめ
参考価格：4,980円
現在の価格：3,804円［24%OFF］
これからの季節、自宅やキャンプ、近所への買い物など、様々なシーンで活躍してくれること間違いなしのCARAVAN MOC MULE。
ぜひこの機会にチェックしてみてください。
※サイズとカラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第522回
トピックス【残りわずか】32GBメモリ搭載 Dell 16インチPCがAmazonセール中！
-
第521回
トピックススマホにピタッ！ ケーブル不要「Anker 633 MagGo」バッテリーで外出先もラクラク充電【タイムセール】
-
第520回
トピックスChromebookって仕事だけ？ いやいや、これ1台で学習も動画も快適！ しかもセール中！
-
第519回
トピックス【50％オフ】フランス発DELSEY TITANIUMスーツケースが半額！
-
第518回
トピックス【大幅値下げ】Jackery 2042Wh ポータブル電源が55％オフ、防災＆アウトドア必携
-
第517回
トピックス14インチOLED×32GBメモリ！ASUS Vivobook S 14がAmazonセールでお得に
-
第517回
トピックスコンバースの厚底「PLTS II Z HI」が45%オフ！軽くて歩きやすい人気モデルが6,900円
-
第516回
トピックス約4万円引き！ 480Hz OLED搭載 ソニーINZONE M10S 27インチモニターがタイムセール
-
第515回
トピックス【特価】フラッグシップ4K液晶テレビ「AQUOS 4T-C65FN1」が大幅割引！
-
第514回
トピックスRyzen AI 9×有機ELの高性能ノート、ASUS Vivobook S 16 が大特価！
- この連載の一覧へ