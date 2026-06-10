Amazonセール情報大紹介！ 第1880回
65インチで10万4,498円。AirPlay 2やダブルチューナーも備えたREGZAが20％オフ
2026年06月10日 17時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】REGZA 65インチ4Kテレビ「65E350R」をチェック！
REGZAの65インチ4Kテレビ「65E350R」がAmazonタイムセール対象。参考価格130,000円のところ、20％オフの104,498円で販売中。
テレビを買うなら、やはり大画面がいい。映画やスポーツ中継はもちろん、ネット動画も迫力が変わってくる。今回セール中のREGZA「65E350R」は、AirPlay 2対応やダブルチューナーを備えた65インチ4Kスマートテレビだ。
①AirPlay 2対応の4Kスマートテレビ
ネット動画に対応する4Kスマートテレビ。AirPlay 2に加え、スクリーンミラーリングにも対応しており、スマートフォンやパソコンのコンテンツを65インチの大画面で楽しめる。
②ダブルチューナーとクリア音声
地上・BS・110度CSデジタル放送に対応。ダブルチューナーやクリア音声を備えるほか、Bluetooth、HDMI、USBによる接続にも対応する。
③ネット動画ビューティと高音質
ネット動画ビューティやクリア音声に対応。ネット動画の映像も高画質に再現するほか、レグザパワーオーディオシステムも搭載。バランスの良いクリアな高音質も特徴だ。
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