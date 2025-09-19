このページの本文へ

スマホが高すぎて買えない？ arrows Alpha買おうぜ！ 最安購入ガイド

2025年09月19日 12時00分更新

文● スピーディー末岡　編集●ASCII

　ここのところ、世間的な価格高騰もあって、スマホの価格もかなりあがっています。ハイエンドモデルは20万円を超えるものも珍しくありません。ミドルハイクラスですら10万円～と、庶民には厳しいお値段になっています。

arrows Alpha

　そんな中、ハイエンドに近い性能を持つスマホ、FCNTの「arrows Alpha」は、FCNT史上屈指のスペックとAI機能を搭載しつつフラッグシップモデルの半分ほどの価格なのです。販売は主にドコモ（ahamo）、IIJmio、Amazon.co.jp、および家電量販です。

　arrows Alphaの基本的なスペックをまとめると、以下のとおりです。

・CPUはMediaTekの「Dimensity 8350 Extreme」を搭載した高性能
・高輝度6.4型有機ELディスプレーは、リフレッシュレート最大144Hz
・メモリー12GB、ストレージ512GB（外部最大2TB）
・カメラは50MP×2、インカメラも50MP
・IP68/IP69の防水防塵、MIL規格準拠の高耐久
・5000mAhバッテリー＆90W急速充電

　本稿ではすべての販路の価格を調査し、どこが一番安いのかを調べました。スマホが高すぎると思っている人、スペックと価格のバランスが取れたスマホが欲しいという人は、ぜひとも参考にしてください。

最安値はIIJmio。量販店は付与ポイントもある

　スマホの価格は新規、あるいはMNP（乗り換え）など契約方法によって実質価格が大きく変動する点が特徴で、最安値を狙うならIIJmio。MNP限定ですが4万9800円という価格で、これは現状での“実質最安値”になっています。

　一方でドコモ（ahamo）では新規の一括購入は8万9540円ですが、2年返却プラン（いつでもカエドキプログラム）利用で、23ヵ月目に返却するなら5万9180円とキャリア独自のサポートプランも利用できます。ポイント還元キャンペーンを含めれば、うまく条件を適用することで最大1万円分のdポイントなどの還元も加わりますので、各販売チャネルのキャンペーン情報は必ずチェックを。

ドコモ（ahamo）
新規一括　8万9540円
いつでもカエドキプログラム　5万9180円（23回払い）
IIJmio
新規一括　8万4800円
MNP　4万9800円（24回払い）
Amazon.co.jp FCNT arrow公認ストア
8万8000円
イオンモバイル
8万7780円
HIS Mobile
8万2000円
mineo
8万5272円
ニフティ
8万190円
エディオン
8万3028円
コジマ
9万1330円
ジョーシン
8万7920円
ソフマップ
9万1330円
ビックカメラ
9万1330円
ヤマダ
9万1330円
ヨドバシ
9万1330円

【まとめ】「乗り換え特価」が最安、用途に応じ販路選びを

　arrows AlphaはIIJmioの乗り換えキャンペーンによる4万9800円が現状での最安ですが、公式や家電量販の即納体制やサポート重視なら8万円台後半〜9万円台前半が相場です。長く使う・返却プランを利用するか、サポートを重視するか、自分の求めるものにあった販路を選びましょう。

