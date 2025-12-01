5.3型で小型スマホ派大歓喜の「Mode 1 Pocket」レビューの巻：スマホ総研定例会363

毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

今回取り上げるのは、小型スマホ好きに注目を集めつつある「Mode1 Pocket」。ケータイショップ「テルル」を展開するP-UP Worldのオリジナル端末で、5.3型液晶で横幅約64mmという現代の奇跡的な小型端末なんです！ しかも価格は3万円台半ばから。実際に使ってみてどうなのか、詳しく紹介します。

▽放送情報

放送日： 2025年12月1日（月）

時間 ： 20:00～ 放送予定

番組 ： 5.3型で小型スマホ派大歓喜の「Mode1 Pocket」レビューの巻：スマホ総研定例会363

▽スマホ総研メンバー紹介

オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）

スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）

つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）

エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）

ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）