スマホにまつわるあれこれをゆるふわトーク「スマホ総研 定例会」 第363回

2025年12月1日（月）20時から生放送

5.3型で小型スマホ派大歓喜の「Mode 1 Pocket」レビューの巻：スマホ総研定例会363

2025年12月01日 07時00分更新

文● ASCII

　毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

　今回取り上げるのは、小型スマホ好きに注目を集めつつある「Mode1 Pocket」。ケータイショップ「テルル」を展開するP-UP Worldのオリジナル端末で、5.3型液晶で横幅約64mmという現代の奇跡的な小型端末なんです！　しかも価格は3万円台半ばから。実際に使ってみてどうなのか、詳しく紹介します。

▽放送情報
放送日：　2025年12月1日（月）
時間　：　20:00～　放送予定
番組　：　5.3型で小型スマホ派大歓喜の「Mode1 Pocket」レビューの巻：スマホ総研定例会363

▽スマホ総研メンバー紹介
オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）
スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）
つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）
エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）
ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）

【お知らせ】
　「スマホ総研定例会」の目次ページ公開中！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
　http://ascii.jp/elem/000/001/654/1654639/

