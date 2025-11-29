【まだ買える】雨でびしょびしょになる靴はもうイヤだ！ Amazonブラックフライデーでセール中の“ゴアテックスシューズ”まとめ
2025年11月29日 09時00分更新
今年も開催されたAmazonブラックフライデーですが、実は12月1日（月）までセールは継続中です。
本記事では、セール対象の商品の中から、防水透湿素材のゴアテックス（GORE-TEX）を使用したシューズを紹介。雨の日でも濡れたくない！ 濡れた路面を気にしたくない！ そんな人は要チェック！
なお、Amazon.co.jpで靴を買うときの注意として、サイズ／カラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。
サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、そしてセール価格になっているかを必ず確認しましょう！
50%OFFで7000円台はうれしすぎる
アディダス「テレックス イーストレイル」
まず最初に紹介したいのは、アディダスのトレッキングシューズ、「テレックス イーストレイル GORE-TEX NKR04」。なんといっても50%OFFの7,700円！ 1万円を切るセール価格はすばらしい！
|Image from Amazon.co.jp
|[アディダス] トレッキングシューズ テレックス イーストレイル GORE-TEX ユニセックス大人 NKR04 コアブラック/グレーフォー/コアブラック (IH1162) 26.5 cm
アッパーは合成繊維＋合成皮革／メッシュで、軽量かつ耐久性のある構造。アウトソールは多方向へのグリップ力を発揮する「TRAXIONアウトソール」で、滑りやすい地面や不整地でのグリップ力も高くなっています。
雨の日やぬかるみのある道、キャンプや野外フェスなどのアウトドアだけでなく、タウンユース兼用で「アウトドア＋街歩き」用。実用性とデザイン性のバランスが良いシューズといえます。
舗装されていない道を走るなら
アディダス「テレックス トレースロッカー 2 GORE-TEX」
アディダス「テレックス トレースロッカー 2 GORE-TEX」も、35%OFFの10,010円とお買い得。
|Image from Amazon.co.jp
|[アディダス] トレイルランニングシューズ テレックス トレースロッカー 2 GORE-TEX ユニセックス大人 NKA14 コアブラック/コアブラック/セミインパクトオレンジ (JI0959) 25.5 cm
こちらはトレイルランニングシューズがベースなので、ある程度の走りやすさも欲しい人、軽めの山道やソロキャンプなどに利用したい人にオススメ。
「どこにでも走っていきたい、しかしハードな登山などをするほどではない」といった需要に向いています。普段のランニングシューズでは地面がすべったり水が入ったりして困った経験がある方も注目のモデル。
定番モデルもゴアテックスで安心
コンバース「オールスター ゴアテックス HI」
コンバースの定番中の定番モデル、「オールスター」にもゴアテックスモデルがあります。コンバース「オールスター ゴアテックス HI」がなんと50%OFFの9,899円！
|Image from Amazon.co.jp
|[コンバース] オールスター (R) ゴアテックス HI
ゴアテックスをアッパーに使用した防水モデルのオールスター。アッパーのキャンバスには撥水加工を施した素材を採用。コンバースオリジナルの高機能カップインソール「REACT」を搭載しているのもポイント。
とにかく定番で人気なので、見に行ったらマイサイズがなかった……ということもあるかも。可能な限りお早めに！
クラークスの人気モデルもセールなの!?
クラークス「ワラビー ゴアテックス ブーツ」
クラークスの定番ブーツである「ワラビー」の全天候対応モデル、クラークスのモカシン ワラビー ゴアテックスが40%OFFの21,120円で登場しています。
|Image from Amazon.co.jp
|[クラークス] ワラビー ゴアテックス ブーツ メンズ モカシン 防水 オリジナルズ
ワラビーは1960年代に誕生したクラークスの定番シューズで、モカシン構造、スクエア気味の丸いトゥー、クレープソールといった作りによる独特の柔らかい履き心地とカジュアルなデザインが特徴。
クラークスのモカシン ワラビー ゴアテックスは通常のクレープソールではなく、イタリアのビブラム（Vibram）社製の滑りにくいラバーソールになっています。
通常のワラビーはスエード中心で雨に弱いですが、ゴアテックス版は雨をしっかり弾く防水性能、蒸れにくい透湿性をそなえており、梅雨や冬の雨の日でも気にせず履けるのが強み。
通勤でも冠婚葬祭でも濡れたくない！
リーガル「オックスフォード GORE-TEX ストレートチップ 233S」
スーツを着たり、フォーマルな服装をしたりする場面でも、雨の日の足元は気になる……というなら、リーガル「オックスフォード GORE-TEX ストレートチップ 233S」はどうでしょう。ビジネス＆フォーマル対応の内羽根ストレートチップデザインの革靴。20%OFFの24,640円で登場しています。
|Image from Amazon.co.jp
|[リーガル] オックスフォード GORE-TEX ストレートチップ 233S メンズ ブラック 25.0 cm
インソールにも工夫があり、湿気を逃がすクールマックス素材のカップインソールで、裏面はクッション性に優れた素材を使用。ソールは軽量EVA＋ラバー耐摩耗ソールで歩きやすさ・屈曲性も確保しています。
日本国内の工場で職人によって仕上げられており、安心の “日本製”ブランド仕様です。
ゴアテックスシューズを買うついでに
インソールもあわせてどうでしょう
ゴアテックスという素材は基本的に“靴の内側”に貼られるため、ゴアテックス素材を使用したモデルは通常のスニーカーや革靴と履き心地が若干異なる場合があります。
履き心地が気になる、セール対象のサイズがハーフサイズ大きめだった……という場合はインソールをあわせて購入してみては。
たとえば、Amazon.co.jpで売れ筋の「Rela Kino インソール(オールラウンド)」は、衝撃を吸収しつつ、グリップの利く構造になっており男女兼用で使用できます。
「Rela Kino インソール(オールラウンド)」は33%OFFで999円。マイサイズを選んで、気軽に試してみてはいかがでしょう。
|Image from Amazon.co.jp
|Rela Kino インソール [1日中快適] 理学療法士監修 中敷き 衝撃吸収 アーチサポート 男女兼用 (25.5-26.5cm, オールラウンド)
