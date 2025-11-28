【Windows 10から乗り換えに◎】10万円以下で高性能！ 実用派ノートPCをAmazonで探しました！

すでに正式なサポート期間が終了したWindows 10。早くWindows 11に移行しなければ……と思いつつ、まだ手がつけられていない人もいるのでは？ そこでAmazonブラックフライデーで買い替えにピッタリなノートPCをピックアップ。いずれも10万円以下で、高速CPU／メモリー16GB／SSD 512GBという「2025年基準」を満たしたマシンなので、乗り換えで性能向上を確実に体感できますよ！

PCパーツ高騰で来年以降、PCの価格も上昇する予感!?

お手頃価格で性能充実のノートPCを買うなら、この秋はチャンス

AIバブルにともなう半導体不足で、ここに来て、メモリーやSSDの不足がPC業界では囁かれています。でも、このブラックフライデーではギリギリ（？）の時期なのか、お手頃な価格のノートPCがまだ入手可能。

特にこの記事では10万円以下でスペック十分なモデルをチョイスしたので、Windows 10からの移行なら、まず確実に「速くなった！」と体感できそうです。

まず1台目はASUSの14型ノート「Vivobook 14」。Ryzen 7に16GBメモリー、そしてストレージには容量たっぷりの1TB SSDを搭載しつつ、価格は7万9800円。安価なモデルなのに、ディスプレーがフルHDより若干縦方向に長い1920×1200ドットなのもうれしい点ですね。

続いては15型ノート。HPのスタンダードモデル「HP 15-fd」。インテル製CPUの「Core i5-1334U」に16GBメモリー、512GB SSDの組み合わせ。仕事もプライベートも1台でこなせる便利なマシンです。価格は8万6800円。

最後は大画面16型の1台。ASUS「Vivobook 16」で、CPUはノートPC用としては高速な「Core i7-13620H」で、16GBメモリー、512GB SSDの組み合わせ。14型と同じく、1920×1200ドットのディスプレーがうれしいです。高性能なのに価格は9万9800円と10万円切りです！