【Windows 10から乗り換えに◎】10万円以下で高性能！ 実用派ノートPCをAmazonで探しました！

2025年11月28日 11時30分更新

文● 二子／ASCII

　すでに正式なサポート期間が終了したWindows 10。早くWindows 11に移行しなければ……と思いつつ、まだ手がつけられていない人もいるのでは？　そこでAmazonブラックフライデーで買い替えにピッタリなノートPCをピックアップ。いずれも10万円以下で、高速CPU／メモリー16GB／SSD 512GBという「2025年基準」を満たしたマシンなので、乗り換えで性能向上を確実に体感できますよ！

PCパーツ高騰で来年以降、PCの価格も上昇する予感!?
お手頃価格で性能充実のノートPCを買うなら、この秋はチャンス

　AIバブルにともなう半導体不足で、ここに来て、メモリーやSSDの不足がPC業界では囁かれています。でも、このブラックフライデーではギリギリ（？）の時期なのか、お手頃な価格のノートPCがまだ入手可能。

　特にこの記事では10万円以下でスペック十分なモデルをチョイスしたので、Windows 10からの移行なら、まず確実に「速くなった！」と体感できそうです。

　まず1台目はASUSの14型ノート「Vivobook 14」。Ryzen 7に16GBメモリー、そしてストレージには容量たっぷりの1TB SSDを搭載しつつ、価格は7万9800円。安価なモデルなのに、ディスプレーがフルHDより若干縦方向に長い1920×1200ドットなのもうれしい点ですね。

【Amazon.co.jp限定】 ASUS ノートパソコン Vivobook 14 M1405YA 14インチ AMD Ryzen 7 7730U メモリ16GB SSD 1TB Windows 11 バッテリー駆動 13.5時間 重量1.6kg Wi-Fi 6E PC Game Pass 3ヶ月利用権付き インディーブラック M1405YA-R7161BLW
ブラックフライデーで「ASUS Vivobook 14 M1405YA」を入手
 

　続いては15型ノート。HPのスタンダードモデル「HP 15-fd」。インテル製CPUの「Core i5-1334U」に16GBメモリー、512GB SSDの組み合わせ。仕事もプライベートも1台でこなせる便利なマシンです。価格は8万6800円。

【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン HP 15-fd 第13世代 インテル Core i5-1334U プロセッサー 16GB メモリ 512GB SSD Bluetooth 指紋認証 薄型 ナチュラルシルバー メーカー 1年間 Copilotキー搭載【2025年夏モデル】
ブラックフライデーで「HP 15-fd」を入手
 

　最後は大画面16型の1台。ASUS「Vivobook 16」で、CPUはノートPC用としては高速な「Core i7-13620H」で、16GBメモリー、512GB SSDの組み合わせ。14型と同じく、1920×1200ドットのディスプレーがうれしいです。高性能なのに価格は9万9800円と10万円切りです！

ASUS ノートパソコン Vivobook 16 X1605VA 16インチ インテル Core i7 13620H メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 バッテリー駆動 7.9時間 Type-C給電対応 重量 1.88kg 指紋認証 インディーブラック X1605VA-I7H165W
ブラックフライデーで「ASUS Vivobook 16 X1605VA」を入手
 

