Amazonブラックフライデー2025 買い物情報全まとめ 第68回
【Windows 10から乗り換えに◎】10万円以下で高性能！ 実用派ノートPCをAmazonで探しました！
2025年11月28日 11時30分更新
すでに正式なサポート期間が終了したWindows 10。早くWindows 11に移行しなければ……と思いつつ、まだ手がつけられていない人もいるのでは？ そこでAmazonブラックフライデーで買い替えにピッタリなノートPCをピックアップ。いずれも10万円以下で、高速CPU／メモリー16GB／SSD 512GBという「2025年基準」を満たしたマシンなので、乗り換えで性能向上を確実に体感できますよ！
PCパーツ高騰で来年以降、PCの価格も上昇する予感!?
お手頃価格で性能充実のノートPCを買うなら、この秋はチャンス
AIバブルにともなう半導体不足で、ここに来て、メモリーやSSDの不足がPC業界では囁かれています。でも、このブラックフライデーではギリギリ（？）の時期なのか、お手頃な価格のノートPCがまだ入手可能。
特にこの記事では10万円以下でスペック十分なモデルをチョイスしたので、Windows 10からの移行なら、まず確実に「速くなった！」と体感できそうです。
まず1台目はASUSの14型ノート「Vivobook 14」。Ryzen 7に16GBメモリー、そしてストレージには容量たっぷりの1TB SSDを搭載しつつ、価格は7万9800円。安価なモデルなのに、ディスプレーがフルHDより若干縦方向に長い1920×1200ドットなのもうれしい点ですね。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】 ASUS ノートパソコン Vivobook 14 M1405YA 14インチ AMD Ryzen 7 7730U メモリ16GB SSD 1TB Windows 11 バッテリー駆動 13.5時間 重量1.6kg Wi-Fi 6E PC Game Pass 3ヶ月利用権付き インディーブラック M1405YA-R7161BLW
続いては15型ノート。HPのスタンダードモデル「HP 15-fd」。インテル製CPUの「Core i5-1334U」に16GBメモリー、512GB SSDの組み合わせ。仕事もプライベートも1台でこなせる便利なマシンです。価格は8万6800円。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン HP 15-fd 第13世代 インテル Core i5-1334U プロセッサー 16GB メモリ 512GB SSD Bluetooth 指紋認証 薄型 ナチュラルシルバー メーカー 1年間 Copilotキー搭載【2025年夏モデル】
最後は大画面16型の1台。ASUS「Vivobook 16」で、CPUはノートPC用としては高速な「Core i7-13620H」で、16GBメモリー、512GB SSDの組み合わせ。14型と同じく、1920×1200ドットのディスプレーがうれしいです。高性能なのに価格は9万9800円と10万円切りです！
|Image from Amazon.co.jp
|ASUS ノートパソコン Vivobook 16 X1605VA 16インチ インテル Core i7 13620H メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 バッテリー駆動 7.9時間 Type-C給電対応 重量 1.88kg 指紋認証 インディーブラック X1605VA-I7H165W
この連載の記事
-
第67回
Apple元祖ミニPCと言えば「Mac mini」！ Amazonブラックフライデーでは8万4800円で買うしかない
-
第66回
トピックス本日ブラックフライデー！ えっ、先週の金曜のことと思っていた!?
-
第65回
ゲーム【Amazonランキング1位】ロジクール G PRO Xシリーズのゲーミングヘッドセットが32％オフ！ Amazonブラックフライデー
-
第64回
ゲーム【原神コラボ】「神里綾華」のデザインが目印のロジクールG無線ゲーミングマウスがセールに！ Amazonブラックフライデー
-
第63回
ゲーム【めっちゃ安い】ロジクールの“ベストセラー”ゲーミングキーボードが1万5194円→9980円！ キーボードで迷ったらとりこれでいいっしょ
-
第62回
PC【今からでも買える】Surfaceがセール価格！ Amazonブラックフライデーで買い
-
第61回
ゲーム【めっちゃ売れてるぞ！】ワイヤレスゲーミングマウス「Logicool G PRO 2 LIGHTSPEED」が1万1970円！ Amazonブラックフライデー
-
第60回
トピックス【57％オフ】Ankerのロボット掃除機が衝撃の安さ！「みんな買うべき」と評判も◎ Amazonブラックフライデー
-
第59回
PC今お手頃にWi-Fiルーターを買うなら、「Wi-Fi 7」より「6GHz」に注目!? ブラックフライデーでチェック
-
第58回
Apple激安価格でまだ買えるブラックフライデーのMacBook Air 学生さんにもオススメ！
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
sponsored高性能＆コスパよし 編集部もイチ押しのZenbook 14を買うなら今だ！