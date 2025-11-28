このページの本文へ

Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ 第67回

元祖ミニPCと言えば「Mac mini」！ Amazonブラックフライデーでは8万4800円で買うしかない

2025年11月28日 08時30分更新

文● 二子／ASCII

　今人気のミニPC。でも、元祖ミニPCと言えば、なんと言ってもアップルの「Mac mini」でしょう！　縦横12.7cmで本当の手のひらサイズに省電力＆高性能なAppleシリコンを搭載する、“本物”の性能を持つMac miniが、Amazonブラックフライデーでは8万4800円になってます！

Mac miniもAmazonブラックフライデーでセール中。画像をタップすると販売ページにジャンプします

手のひらサイズの筐体にパワフルなCPUを搭載
メイン機として使える性能を持つ「Mac mini」がセール中

　というわけで、今回のAmazonブラックフライデーでセール対象になっているのは、ベーシックな16GB＋256GBモデルで、価格は1万円引きの8万4800円。前から欲しかった人はぜひチェックしてください！

Image from Amazon.co.jp
Apple 2024 Mac mini 10 コア CPU、10 コア GPU の M4 チップ搭載デスクトップコン ピュータ:Apple Intelligence のために設計、16GBユニファイドメモリ、 256GBの SSD ストレージ、ギガビット Ethernet。iPhone や iPad との連係機能
ブラックフライデーで「Mac mini M4 16GB／256GB」を入手
 

