【30％オフ】U-NEXTが安くなるコード発見！ Amazonブラックフライデー

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

12月1日まで開催中のAmazonブラックフライデーに、「U-NEXTギフトコード」が登場した。気になるお値段は、30日間見放題と1200ポイントのセットで参考価格から30%オフの1532円だ。

こちらの商品は、映画やドラマ、アニメなどの動画コンテンツから電子書籍まで、さまざまなコンテンツを楽しめる「U-NEXT」のデジタルギフトカード。見放題プランを通常より657円安い1532円で30日間利用できるほか、セットで付与される1200ポイントを利用して、U-NEXT上で追加コンテンツをレンタル・購入することも可能だ。

なお、一部通信キャリアが提供するコラボプランなど、本商品より実質的に安い金額でU-NEXTを利用できるケースもあるため、購入前にそちらもあわせてチェックすることをお勧めしたい。