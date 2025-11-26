Amazonブラックフライデー2025 買い物情報全まとめ 第54回
【30％オフ】U-NEXTが安くなるコード発見！ Amazonブラックフライデー
2025年11月26日 15時30分更新
12月1日まで開催中のAmazonブラックフライデーに、「U-NEXTギフトコード」が登場した。気になるお値段は、30日間見放題と1200ポイントのセットで参考価格から30%オフの1532円だ。
こちらの商品は、映画やドラマ、アニメなどの動画コンテンツから電子書籍まで、さまざまなコンテンツを楽しめる「U-NEXT」のデジタルギフトカード。見放題プランを通常より657円安い1532円で30日間利用できるほか、セットで付与される1200ポイントを利用して、U-NEXT上で追加コンテンツをレンタル・購入することも可能だ。
|U-NEXTギフトコード 30日間見放題+1,200ポイント|オンラインコード版
なお、一部通信キャリアが提供するコラボプランなど、本商品より実質的に安い金額でU-NEXTを利用できるケースもあるため、購入前にそちらもあわせてチェックすることをお勧めしたい。
