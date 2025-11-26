このページの本文へ

Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ 第54回

【30％オフ】U-NEXTが安くなるコード発見！ Amazonブラックフライデー

2025年11月26日 15時30分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

販売ページ

　12月1日まで開催中のAmazonブラックフライデーに、「U-NEXTギフトコード」が登場した。気になるお値段は、30日間見放題と1200ポイントのセットで参考価格から30%オフの1532円だ。

Amazonブラックフライデーのページへ
 
ポイントアップキャンペーンにエントリー
 

　こちらの商品は、映画やドラマ、アニメなどの動画コンテンツから電子書籍まで、さまざまなコンテンツを楽しめる「U-NEXT」のデジタルギフトカード。見放題プランを通常より657円安い1532円で30日間利用できるほか、セットで付与される1200ポイントを利用して、U-NEXT上で追加コンテンツをレンタル・購入することも可能だ。

Image from Amazon.co.jp
U-NEXTギフトコード 30日間見放題+1,200ポイント|オンラインコード版

　なお、一部通信キャリアが提供するコラボプランなど、本商品より実質的に安い金額でU-NEXTを利用できるケースもあるため、購入前にそちらもあわせてチェックすることをお勧めしたい。

Amazonブラックフライデーで「U-NEXTギフトコード 30日間見放題+1,200ポイント|オンラインコード版」を入手

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

