ユウキロックの「節約バンザイ！」 第118回
楽天モバイル「Rakuten最強U-NEXT」は本当にお得？ y.u mobileと比較検証
2025年10月14日 07時00分更新
2025年10月1日より「楽天モバイル」は「Rakuten最強プラン」と動画配信サービスである「U-NEXT」との契約を合体させた「Rakuten最強U-NEXT」の提供を開始。それに伴い「Rakuten最強U-NEXTリリース記念」キャンペーンをスタートしました。皆さんの疑問は「本当に得なのか？」ということ。こちらの記事でも紹介した「y.u mobile」（わからない方は後ほど説明します）も含めて徹底比較します。果たして「Rakuten最強U-NEXT」はどんな人に向いているのか？
まずはキャンペーンの概要をご覧ください。
【Rakuten最強U-NEXTリリース記念キャンペーン】
キャンペーン期間：
Web 2025年10月1日（水）6:00～2026年1月31日（土）23:59
店舗 2025年10月1日（水）開店～2026年1月31日（土）閉店
キャンペーン適用条件：2つの条件を満たした楽天会員の方
1「Rakuten最強U-NEXT」へ下記のいずれかの方法にて申し込み
●新規お申し込み
●他社からの乗り換え（MNP）で申し込み
●「Rakuten最強プラン」の料金プランからプラン変更手続き後、申し込み
●「Rakuten最強プラン（データタイプ）」の料金プランからプラン変更手続き後、申し込み
●楽天モバイル（ドコモ回線・au回線）の料金プランからプラン変更（移行）手続き後、申し込み
2「Rakuten最強U-NEXT」利用開始する
特典：期間中は「Rakuten最強U-NEXT」の利用料金が月額2980円（税込3278円）
※ 期間終了後は通常料金の月額3980円（税込4378円）に戻ります
※特典適用対象外等、注意事項がございますのでサイトでご確認ください。
とりあえずキャンペーン期間中である2026年1月末までに「Rakuten最強U-NEXT」に契約すると月額税込3278円で使えます。それでは「Rakuten最強プラン」のデータ利用量別の金額と「U-NEXT」の金額を合計して比べてみましょう。
●データ利用量
3GBまで 980円（税込1078円）+U-NEXT月額税込2189円=税込3267円
20GBまで 1980円（税込2178円）+U-NEXT月額税込2189円=税込4367円
ギガ無制限 2980円（税込3278円）+U-NEXT月額税込2189円=税込5467円
ご覧頂いたように3ギガプラン+「U-NEXT」月額料金の金額とほぼ同じ料金で「Rakuten最強U-NEXT」が使えます。これは熱い……と思われるのはまだ早い。気になる点が2つあります。
