「たらこ」も潰さずつかめる力触覚ロボット 北海道大学「Real Touch」

現在、複数の産業で問題になっているのが人手不足。仕事はあるのに人が足りていないことから、仕事が引き受けられないといったケースがあるなど深刻な状況に陥っている。 そんな中、北海道大学発のスタートアップの株式会社Real Touchでは、こうした人手不足の解消へのアプローチとして「力触覚ロボット」を開発し、注目を集めている。

人の手先感覚をそのまま再現する技術

Real Touchが生み出した力触覚ロボットは、「人と同じ手先感覚を持ち、老若男女問わず手軽に扱うことができる汎用性の高さ」がコンセプト。

汎用性の高い力触覚ロボットを作ろうと思った理由について、同社の牧駿代表は「従来のロボットには手先感覚が備わっておらず、ロボットの可能性が大きく狭められていた。加えて、ロボットが世の中にさらなるインパクトを与えるには手先感覚が必須だと考えたこともあり、手先を人間と同じように動かせるロボットを作ろうと思った」と話す。

一般的なロボットは限られた行動を精密に行なうことができるものの、設定を誤ると対象物を壊してしまったり、うまく作業が進まなかったりなど、汎用性の低さがネックとなっている。そのため、細かい作業や柔らかいものを扱う業種では導入が困難だった。特に水産加工業は難易度が高く、ロボット導入が難しいのが現状だという。

そこでReal Touchでは、従来のロボットのネックとなる部分を解決できる汎用ロボットアームの開発に着手。手先感覚データを学習した独自AIを研究開発することで、1回の作業教示（ロボットに作業を一回デモンストレーションすること）でやわらかく、不定形のものに対する作業でも自動化することに成功している。

手軽に人の作業を学習させられる

Real Touchの力触覚ロボットは、「人が人に教えるように動作を覚えさせられること」が大きな特徴。ロボットにはグローブ型のコントローラーがつながっており、グローブに手を入れて動かすと、ロボットもその手と同じ動きする仕組み。覚えさせたい動作をするだけでAIがその動作や手先感覚を学習する――という仕組みだ。

非常に繊細な手先の動きや感覚も完全に覚えさせることができ、例えば「たらこ」といった柔らかいものでも、人と同じ感覚で正確につかむことができる。また、対象物の形が異なっていても、一度覚えた動作・感覚を基に、持ち方や力加減を調整して作業を行うのも大きな特徴だ。

牧代表は「形状問わず、たらこをつぶさずつかんで移動させられるロボットは現時点で他にないと思います。外科手術といった、非常に高度な手の動きが必要になるアクションでも対応できるポテンシャルがある」と話す。インプットしたデータを常に再現し、人では感知できない力加減も覚えることができる、さらに人よりも多くの作業が行えるなど「人より高い可能性を秘めているロボット」だといえる。

また、AIの学習が短い時間で済むのも大きな特徴。従来のロボットの場合、動作学習には何カ月単位と長い時間を要するが、Real Touchの力触覚ロボットは先述の動作だけで済むため、設定はわずか5分と短い時間で済み、誰でも作業指示が可能。

設定の変更もしやすいため、例えば日々扱うものが異なる事業や業界では特に重宝する。例えば、Real Touchが力触覚ロボットの導入を進めている水産加工業では、扱う魚の形はもちろん、種類が毎日のように変わることがある。その都度、何カ月もかけて設定を変更していたのでは仕事にならない。さらに、通常は現場にいない専門家でないと行うことができないが、Real Touchの力触覚ロボットでは現場の誰もが設定、作業の自動化を簡単に行える。

他の業種であっても、今日は梱包、今日は選別など、その日その日で必要な動作に臨機応変に活用することもできる。動作設定やそのプロセスなどは煩雑ということからロボットを導入しないというケースがあるが、Real Touchは汎用性が高く、設定変更の容易なことから導入ハードルはかなり低いといえる。

将来は一家に一台のプロダクトになるか

まずは水産業への導入が進められているReal Touchだが、幅広い産業への展開を目指している。例えば、食品加工や農業、人で行うにはリスクのある危険作業などだ。また、先に挙げた医療分野への活用も期待されている。

牧代表は「料理や掃除など家事のサポートをすることもできる。日々の負担を減らし、その分の時間を休息や趣味に充てることで、QOLの向上にもつながる。高い汎用性を持つので、将来的には一家に一台という形で普及させられるとうれしい。今以上に人々の暮らしが豊かになり、世界が発展していけば――と考えている」と話す。

人手不足と聞くと工場など仕事現場の問題と思いがちだが、一般家庭でもマンパワーが足りないケースが増えている。特に高齢だと家事負担が大きくなるが、こうした汎用性の高いロボットが家事を担当してくれることで、生活のしやすさが向上するだろう。

他にも、繊細な手作業が必要な伝統工芸技術の保存・継承への活用など、汎用性の高さゆえに、あらゆる場面での活用が期待されている。現在は水産加工現場への導入に向けて開発、導入テストが行なわれている状況。私たちのライフスタイルを大きく変える可能性を秘めたプロダクトだけに、今後の展開に期待したい。