ダイナミックマッププラットフォーム、高精度3次元地図データを提供　国際基準に対応した自動運転・ADAS開発を支援

ダイナミックマッププラットフォーム株式会社は6月8日に、自動車の自動操舵に関する国際基準「国連規則第79号(UN-R79)」への対応に向けた自動運転および先進運転支援システム(ADAS)の開発用途として、国内自動車メーカーに高精度3次元地図データを提供したことを発表した。

「UN-R79」は、自動操舵や自動車線変更といった機能について、車両が走行環境や道路条件を踏まえて適切に操作を行うことを求める国際基準。「UN-R79」では、自動操舵機能(ACSF：Automatically Commanded Steering Function)について、低速時の操舵支援(Category A)、車線維持(Category B1)、車線変更支援(Category C)など、機能の範囲に応じたカテゴリーが定められているという。特に、Category C以上の車線変更を伴うカテゴリーでは、車線変更が許可される区間の判別をはじめ、周囲の車線構成や道路構造の正確な把握が求められるそうだ。

同社の高精度3次元地図データは、こうした判断に必要となる車線構成や道路区画の情報をセンチメートル級の精度で収録しているとのこと。これらのデータによって車線変更支援機能の実装に必要な道路情報の取得を可能にし、「UN-R79」で求められる要件に対応する自動運転・ADAS開発を支援するとしている。

同データは、国内自動車メーカーにおいて自動運転・ADAS開発に活用されており、車線変更可否の判断や道路構造の把握など、運転支援機能の実現に向けた検証や開発に貢献しているとのこと。今後も同社では、高精度3次元地図データの提供を通じ、自動運転・ADASに関する研究開発を支える基盤整備に取り組んでいくとしている。