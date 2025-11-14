このページの本文へ

アンカーがリコール中のスピーカーで火災事故

2025年11月14日 17時15分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
アンカーのロゴ

　消費者庁は11月14日、アンカー・ジャパンがリコール中の充電式スピーカーで、9月に火災事故が発生したことを明らかにした。

　同庁が公表した事故の概要は以下のとおり。

発生日：9月24日
機種・型番：A3117
事故内容：当該製品および周辺を焼損する火災

　11月14日現在、事故原因は調査中で、リコール理由との関連は不明だ。

　アンカー・ジャパンでは、今回焼損した機種を含む複数製品のリコール（回収・交換）を実施中。消費者庁は対象製品の回収、交換を受けていないユーザーに対して、ただちに使用を中止し、同社へ連絡するよう呼びかけている。

●リコール対象製品の一例

・Soundcore 3：2022年12月16日～2025年10月21日
・Anker PowerConf S500：2022年12月29日～2025年10月21日
・Soundcore Motion X600 ：2023年4月24日～2025年10月21日

Soundcore 3

Soundcore 3

Anker PowerConf S500

Anker PowerConf S500

Soundcore Motion X600

Soundcore Motion X600

●問い合わせ先

アンカー・ジャパン 受付窓口

・電話（９～17時／土日祝日を除く）：0120-775-171
・ウェブ（24時間）：https://www.ankerjapan.com/pages/202510-support

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン