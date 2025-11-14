アンカーがリコール中のスピーカーで火災事故

消費者庁は11月14日、アンカー・ジャパンがリコール中の充電式スピーカーで、9月に火災事故が発生したことを明らかにした。
同庁が公表した事故の概要は以下のとおり。
発生日：9月24日
機種・型番：A3117
事故内容：当該製品および周辺を焼損する火災
11月14日現在、事故原因は調査中で、リコール理由との関連は不明だ。
アンカー・ジャパンでは、今回焼損した機種を含む複数製品のリコール（回収・交換）を実施中。消費者庁は対象製品の回収、交換を受けていないユーザーに対して、ただちに使用を中止し、同社へ連絡するよう呼びかけている。
●リコール対象製品の一例
・Soundcore 3：2022年12月16日～2025年10月21日
・Anker PowerConf S500：2022年12月29日～2025年10月21日
・Soundcore Motion X600 ：2023年4月24日～2025年10月21日
●問い合わせ先
アンカー・ジャパン 受付窓口
・電話（９～17時／土日祝日を除く）：0120-775-171
・ウェブ（24時間）：https://www.ankerjapan.com/pages/202510-support