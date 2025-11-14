アンカーがリコール中のスピーカーで火災事故

消費者庁は11月14日、アンカー・ジャパンがリコール中の充電式スピーカーで、9月に火災事故が発生したことを明らかにした。

同庁が公表した事故の概要は以下のとおり。

発生日：9月24日

機種・型番：A3117

事故内容：当該製品および周辺を焼損する火災

11月14日現在、事故原因は調査中で、リコール理由との関連は不明だ。

アンカー・ジャパンでは、今回焼損した機種を含む複数製品のリコール（回収・交換）を実施中。消費者庁は対象製品の回収、交換を受けていないユーザーに対して、ただちに使用を中止し、同社へ連絡するよう呼びかけている。