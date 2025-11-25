アップル「Apple Watch」デザイン刷新は見送りか

Apple

アップルが2026年に発売するApple Watchシリーズには大きなデザイン変更が含まれず、デザインの刷新は2028年までない見通しだという。中国のSNS微博（weibo）の著名リーカーInstant Digital氏が11月16日にリークした。

同氏によると、アップルの2026年のApple Watchラインナップは見た目に大きな違いはなく、新しいデザインは2027年後半に発売される20周年記念iPhoneの翌年まで公開されないかもしれないという。

今年8月、台湾メディアDigiTimesが「2026年に発売される少なくとも1つの新モデルには外観デザインに大幅な変更がある」と伝えていたが、リークが事実であればデザイン変更への期待値はかなり低くなると言えるだろう。

そのほかのうわさとしては、米メディアBloombergのMark Gurman記者が2023年8月、より薄いケースとマグネット式バンドシステムを備えたApple Watchのデザイン変更の可能性について報じていたことがある。

このことが報じられた後に、薄型ケースはApple Watch Series 10で採用されたが、マグネット式のバンドシステムについてはまだ実現していない。

はたしてApple Watch Series 12でデザイン変更はあるのか、ないのか。来年買い替えを検討している筆者としては気になるばかりだ。