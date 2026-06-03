アップルの未発表ヘッドフォン、Beatsロゴ付きでインスタに登場

アップルが先週、米国連邦通信委員会（FCC）のデータベースに登録したとみられる未発表モデルのヘッドフォンがSNSでチラ見せされた。米メディアMacRumorsが5月30日に報じた。

同紙によると、スペイン代表のサッカー選手ラミン・ヤマル氏が、自身のInstagramアカウントにて未発表のBeatsの新型オーバーイヤーヘッドフォンを着用した姿を複数枚の写真と動画で披露したという。

FCCに登録された時点ではヘッドフォンがアップル製品なのかBeatsブランド製品なのかは不明だったが、鮮やかなピンク色のイヤーカップ中央にはBeatsのロゴが描かれていることを確認できる。

ただし、これが現行の「Beats Studio Pro」の次期モデルなのか、それとも新しい名称を冠した別ラインの製品になのかは現時点では不明だ。Beats Studio Proとはデザインが明らかに異なっており、イヤーカップの外側がよりフラットになっているほか、ヘッドバンドも幅広く平らな従来形状ではなく、筒状に伸び縮みするアームを採用しているように見える。

発売日は明らかになっていないものの、すでにFCCの認証を取得済みで、ヤマル氏のような著名なインフルエンサーに先行して提供され始めていることから、それほど遠くない時期に正式発表される可能性が高そうだ。