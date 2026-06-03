篠原修司のアップルうわさ情報局 第2460回
アップルの未発表ヘッドフォン、Beatsロゴ付きでインスタに登場
2026年06月03日 20時30分更新
アップルが先週、米国連邦通信委員会（FCC）のデータベースに登録したとみられる未発表モデルのヘッドフォンがSNSでチラ見せされた。米メディアMacRumorsが5月30日に報じた。
同紙によると、スペイン代表のサッカー選手ラミン・ヤマル氏が、自身のInstagramアカウントにて未発表のBeatsの新型オーバーイヤーヘッドフォンを着用した姿を複数枚の写真と動画で披露したという。
FCCに登録された時点ではヘッドフォンがアップル製品なのかBeatsブランド製品なのかは不明だったが、鮮やかなピンク色のイヤーカップ中央にはBeatsのロゴが描かれていることを確認できる。
ただし、これが現行の「Beats Studio Pro」の次期モデルなのか、それとも新しい名称を冠した別ラインの製品になのかは現時点では不明だ。Beats Studio Proとはデザインが明らかに異なっており、イヤーカップの外側がよりフラットになっているほか、ヘッドバンドも幅広く平らな従来形状ではなく、筒状に伸び縮みするアームを採用しているように見える。
発売日は明らかになっていないものの、すでにFCCの認証を取得済みで、ヤマル氏のような著名なインフルエンサーに先行して提供され始めていることから、それほど遠くない時期に正式発表される可能性が高そうだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2459回
iPhoneアップルの画像生成AI、ついに改善？ iOS 27でGenmojiも高画質化か
-
第2458回
iPhoneアップルの未発表ヘッドホン判明か FCC登録で存在明らかに
-
第2457回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」新色がリークか ダークチェリーなど4色のカメラ部品画像
-
第2456回
iPhoneアップル「iOS 27」で何が変わる？ AirPods設定刷新やSiri新デザインのうわさ
-
第2455回
iPhoneアップル「watchOS 27」で何が変わる？ 心拍数改善や新文字盤追加のうわさ
-
第2454回
iPhoneアップル、次期Apple WatchでTouch ID搭載を見送りか
-
第2453回
iPhoneアップル、iPhone 18でモデム自社製に統一か Qualcomm依存を終了へ
-
第2452回
iPhoneアップル「20周年iPhone」買うなら2028年まで待つべき？ 曲面ディスプレーが進化か
-
第2451回
iPhoneアップル初の折りたたみ式「iPhone Ultra」、カラーは2色だけ？
-
第2450回
iPhoneアップル製チップ、インテル製に？ TSMC独占に変化の兆し
- この連載の一覧へ