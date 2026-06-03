アップルの未発表ヘッドホン判明か　FCC登録で存在明らかに

FCCより

アップルが発売予定の未発表ヘッドホンの存在が、米連邦通信委員会（FCC）のデータベースで明らかになった。米メディアMacRumorsが5月22日に報じた。

同紙によると、FCCに登録された未発表のアップル製品は、モデル番号「A3577」とされ、製品は「Bluetooth対応のオーバーイヤー型ヘッドホン」と説明されているという。耳全体を覆うタイプのヘッドホンで、内蔵バッテリー、マイク、アンテナを備えていることもわかっている。

このリーク情報は、MacRumorsの寄稿者であるアーロン・ペリス氏がXで先んじて投稿していたものだ。

ただし、登録書類の大半はアップルの要請により非公開となっているため、製品の正体ははっきりとはわかっていない。アップルブランドの新型AirPodsなのか、それともアップル傘下のBeatsブランドの新製品なのか判断ができない状況だ。

アップルはAirPodsとBeatsで同じ「A＋4桁」のモデル番号を使い分けていないため、番号だけからどちらのブランドかを推測することはできない。たとえば、最新のAirPods Max 2は「A3454」、USB-C対応のAirPods Maxは「A3184」、初代AirPods Maxは「A2096」となっているが、Beats Studio Proは「A2924」、Powerbeats Pro 2は「A3157」「A3158」「A3160」と、どちらも同じ形式のモデル番号を使用している。

MacRumorsは、アップルが先日AirPods Max 2を発売したばかりであることを踏まえると、今回のFCC登録はBeatsの新製品である可能性のほうが高いと予測している。Beatsの現行ヘッドホンラインナップは、2023年7月発売のBeats Studio Proと2024年4月発売のBeats Solo 4の2機種だが、Beats Studio Proは発売から3年近くが経過しており、そろそろアップデートされる時期に来ているとみられる。

アップルがどちらのブランドで新型ヘッドホンを投入するのか、続報を待ちたい。