篠原修司のアップルうわさ情報局 第2458回
アップルの未発表ヘッドホン判明か FCC登録で存在明らかに
2026年06月03日 20時00分更新
アップルが発売予定の未発表ヘッドホンの存在が、米連邦通信委員会（FCC）のデータベースで明らかになった。米メディアMacRumorsが5月22日に報じた。
同紙によると、FCCに登録された未発表のアップル製品は、モデル番号「A3577」とされ、製品は「Bluetooth対応のオーバーイヤー型ヘッドホン」と説明されているという。耳全体を覆うタイプのヘッドホンで、内蔵バッテリー、マイク、アンテナを備えていることもわかっている。
このリーク情報は、MacRumorsの寄稿者であるアーロン・ペリス氏がXで先んじて投稿していたものだ。
ただし、登録書類の大半はアップルの要請により非公開となっているため、製品の正体ははっきりとはわかっていない。アップルブランドの新型AirPodsなのか、それともアップル傘下のBeatsブランドの新製品なのか判断ができない状況だ。
アップルはAirPodsとBeatsで同じ「A＋4桁」のモデル番号を使い分けていないため、番号だけからどちらのブランドかを推測することはできない。たとえば、最新のAirPods Max 2は「A3454」、USB-C対応のAirPods Maxは「A3184」、初代AirPods Maxは「A2096」となっているが、Beats Studio Proは「A2924」、Powerbeats Pro 2は「A3157」「A3158」「A3160」と、どちらも同じ形式のモデル番号を使用している。
MacRumorsは、アップルが先日AirPods Max 2を発売したばかりであることを踏まえると、今回のFCC登録はBeatsの新製品である可能性のほうが高いと予測している。Beatsの現行ヘッドホンラインナップは、2023年7月発売のBeats Studio Proと2024年4月発売のBeats Solo 4の2機種だが、Beats Studio Proは発売から3年近くが経過しており、そろそろアップデートされる時期に来ているとみられる。
アップルがどちらのブランドで新型ヘッドホンを投入するのか、続報を待ちたい。
The FCC has just leaked an upcoming Apple product— Aaron (@aaronp613) May 22, 2026
A3577 - "Bluetooth over-ear headphones" was just spotted in the FCC database pic.twitter.com/41yRWnodOM
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2459回
iPhoneアップルの画像生成AI、ついに改善？ iOS 27でGenmojiも高画質化か
-
第2457回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」新色がリークか ダークチェリーなど4色のカメラ部品画像
-
第2456回
iPhoneアップル「iOS 27」で何が変わる？ AirPods設定刷新やSiri新デザインのうわさ
-
第2455回
iPhoneアップル「watchOS 27」で何が変わる？ 心拍数改善や新文字盤追加のうわさ
-
第2454回
iPhoneアップル、次期Apple WatchでTouch ID搭載を見送りか
-
第2453回
iPhoneアップル、iPhone 18でモデム自社製に統一か Qualcomm依存を終了へ
-
第2452回
iPhoneアップル「20周年iPhone」買うなら2028年まで待つべき？ 曲面ディスプレーが進化か
-
第2451回
iPhoneアップル初の折りたたみ式「iPhone Ultra」、カラーは2色だけ？
-
第2450回
iPhoneアップル製チップ、インテル製に？ TSMC独占に変化の兆し
-
第2449回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」値上げなし？ メモリ不足でも強気価格の可能性
- この連載の一覧へ