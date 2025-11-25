ヨドバシ福袋、抽選販売スタート　人気商品は当選倍率170倍超　「夢のお年玉箱2025」

ヨドバシ・ドット・コムで11月25日、2026年版福袋「夢のお年玉箱」の抽選販売受付が始まった。期間は 12月1日23時59分まで。

びっくり仰天！当選倍率177倍の商品も

商品は最新のIT機器から家電製品、玩具類まで全64種類をラインナップ。当選倍率は商品により異なるが、11月25日16時30分現在、全体でもっとも当選倍率が高い商品は「iPhone Proの夢」（20万円／177倍）、2位が「ガンプラ（マスターグレード）の夢」（2万5000円／115倍）だ。

なお、アップル製品については、「Apple Watch（40mm）の夢」（3万2000円／当選倍率53倍）や「iPadの夢」（4万円／当選倍率86倍）など、iPhone Pro以外の商品でも当選倍率が高い傾向にある。

抽選販売の概要は以下のとおり。申し込みはウェブサイトのヨドバシ・ドット・コム限定（アプリ版非対応）だ。

受付期間：2025年11月25日11時～12月1日23時59分 当選発表：2025年12月3日9時から 当選後の注文手続き期間：当選発表～12月6日23時59分 応募条件：ヨドバシ・ドット・コム会員であること 優遇条件： 下記のいずれかに該当するユーザーは当選確率を優遇

・2025年11月20時点で「GOLD POINT CARD+」の会員かつポイント共通化済みのユーザー

・2025年1月1日～11月20日の期間中にヨドバシ・ドット・コムにて購入履歴があるユーザー

・2025年1月1日～11月20日の期間中にヨドバシカメラ店舗にて購入履歴があり、11月20日までにポイント共通化済みのユーザー 申込上限：なし（当選は1商品のみ）

10%のポイント還元もあるので、気になる人はぜひ応募してみよう！